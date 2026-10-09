De la música a la tragedia: ¿Quién era Juan David Barranco Morales, el joven clarinetista que perdió la vida tras una detonación en Tlaxcala?

La víctima era un joven originario del estado de Tlaxcala que había dedicado gran parte de su etapa formativa al estudio y ejecución de la música.

TLAXCALA — La escena del regional mexicano en el centro del país está de luto tras confirmarse el fallecimiento del joven músico Juan David Barranco Morales, a los 22 años de edad.

El instrumentista perdió la vida horas después de resultar severamente herido durante la explosión de un taller de pirotecnia en el municipio de San Pablo Zitlaltepec, Tlaxcala.

De acuerdo con un reporte difundido por diversos medios de comunicación nacionales, con base en los registros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala y del Hospital General de Huamantla, el siniestro ocurrió la mañana del pasado miércoles 7 de octubre.

La fuerza de la detonación se escuchó en distintas localidades limítrofes entre Tlaxcala y Puebla, movilizando a los cuerpos de emergencia locales.

¿Quién era Juan David Barranco Morales y cuál era su trayectoria?

Juan David Barranco Morales era un joven originario del estado de Tlaxcala que había dedicado gran parte de su etapa formativa al estudio y ejecución de la música.

Su papel en la música: Se desempeñaba como clarinetista principal dentro de la agrupación La Imparable Banda Dos Reinas , una banda de viento especializada en el género regional mexicano.

Se desempeñaba como clarinetista principal dentro de la agrupación , una banda de viento especializada en el género regional mexicano. Reconocimiento local: A sus 22 años, el músico destacaba en el circuito de fiestas patronales, eventos populares y presentaciones locales en la región centro del país.

A sus 22 años, el músico destacaba en el circuito de fiestas patronales, eventos populares y presentaciones locales en la región centro del país. Mensaje de despedida: Tras confirmarse el deceso, sus compañeros de agrupación publicaron un emotivo comunicado en sus canales oficiales: “Descansa en paz, hermano”, dedicado a la memoria del joven instrumentista.

¿Cómo ocurrieron los hechos en el taller de pirotecnia?

Los peritajes preliminares del Ministerio Público y de Protección Civil estatal permitieron reconstruir la secuencia de los hechos ocurridos en Zitlaltepec:

El momento del estallido: La detonación se registró en un taller de elaboración y almacenamiento de fuegos artificiales ubicadoTienes toda la razón, lamento la confusión en el mensaje anterior. Para elaborar la nota completa de al menos 700 palabras que solicitas sobre la partida del músico Juan David Barranco Morales, únicamente necesito que me proporciones los datos o la información base sobre el hecho (como la fecha, el municipio o la pirotecnia involucrada en la explosión en Tlaxcala y los detalles del grupo musical o su trayectoria).

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En cuanto me compartas ese texto o los datos clave, redactaré la nota de inmediato siguiendo exactamente la misma estructura editorial que hemos trabajado: