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Hoy No Circula jueves 8 de octubre: ¿qué autos no circulan en CDMX y Edomex?

El programa aplica este jueves para vehículos con engomado verde, placas terminadas en 1 y 2 y hologramas 1 y 2; conoce el horario y las excepciones.

Hoy No Circula jueves 8 de octubre: ¿qué autos no circulan en CDMX y Edomex?

Hoy No Circula: ¿Qué autos tendrán restricciones hoy en CDMX y Edomex? | Imagen hecha por ChatGPT

Este jueves 8 de octubre de 2026, el programa Hoy No Circula opera de manera habitual en la Ciudad de México y el Estado de México. La restricción corresponde a los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, y hologramas 1 y 2.

¿A qué hora aplica el Hoy No Circula?

Los automóviles que tienen la restricción deberán permanecer fuera de circulación de 5:00 a 22:00 horas.

La medida aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y en los municipios del Estado de México contemplados dentro del programa.

Hoy No Circula viernes 4 de septiembre: ¿qué autos no circulan en CDMX y Edomex?

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Hoy No Circula viernes 4 de septiembre

¿Qué autos no circulan hoy jueves?

Este 8 de octubre descansan:

  • Engomado verde
  • Placas terminadas en 1 y 2
  • Holograma 1
  • Holograma 2

Los vehículos que cumplan con estas características no podrán circular durante el horario establecido.

¿Qué autos sí pueden circular?

Los vehículos con holograma 0 y 00 están exentos de la restricción ordinaria, al igual que los eléctricos e híbridos que cumplen con los criterios de exención.

También existen excepciones para determinados vehículos de emergencia, transporte público, personas con discapacidad y otras unidades contempladas por el programa.

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¿Habrá Doble Hoy No Circula este jueves?

No hay Doble Hoy No Circula para este jueves 8 de octubre. El programa se mantiene en su esquema habitual, sin una contingencia ambiental que agregue restricciones extraordinarias.

¿Y los autos con placas foráneas?

Los automóviles con placas de entidades fuera de la Megalópolis deben considerar las restricciones correspondientes al ingresar a las zonas donde opera el programa. En determinados casos pueden requerir cumplir condiciones adicionales o contar con los permisos respectivos.

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