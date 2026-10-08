Hospedarse con menores en México requerirá acreditar parentesco o tutela tras reforma aprobada por el Senado para combatir la explotación sexual infantil

La reforma aprobada por el Senado contempla verificar parentesco, tutela o custodia antes de prestar servicios de hospedaje a adultos acompañados de menores de edad. FOTO ILUSTRATIVA: ESPECIAL

El dictamen contempla negar el servicio y avisar a las autoridades cuando no se compruebe el vínculo; fue enviado al Ejecutivo para su promulgación.

MÉXICO.- Los adultos que pretendan hospedarse con menores de edad en hoteles, moteles o inmuebles rentados para estancias turísticas deberán acreditar parentesco, patria potestad, tutela o guarda y custodia, conforme a una reforma aprobada por unanimidad de 104 votos en el Senado para combatir el turismo sexual infantil.

La modificación, que ya había sido avalada por la Cámara de Diputados, fue turnada al Ejecutivo federal para su promulgación. El cambio contempla verificar la relación entre los acompañantes antes de prestar el servicio, por lo que su aprobación legislativa debe distinguirse de su entrada en vigor.

¿QUÉ DEBERÁN ACREDITAR LOS ADULTOS QUE VIAJEN CON MENORES?

La reforma a la Ley General de Turismo establece que los prestadores de servicios turísticos deberán solicitar a quienes estén acompañados por niñas, niños o adolescentes que acrediten alguno de estos vínculos:

Parentesco.

Patria potestad.

Tutela.

Guarda y custodia.

En su caso, deberá acreditarse la mayoría de edad del acompañante mediante documentos oficiales, según el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación. La información consultada no detalla un catálogo de documentos aceptados para cada supuesto.

La senadora panista Laura Esquivel, quien respaldó el dictamen, explicó que la verificación busca impedir que los establecimientos de alojamiento sean utilizados para la explotación sexual de menores.

Por eso, ahora cualquier adulto que pretenda entrar a una habitación de hotel, motel o cualquier inmueble rentado con fines de estancia turística con un menor de edad deberá acreditar parentesco, patria potestad, tutela, o guarda y custodia del menor, o bien este acreditar su mayoría de edad”, recalcó.

¿QUÉ PASARÁ SI NO SE ACREDITA EL PARENTESCO O LA TUTELA?

De acuerdo con el dictamen registrado en el Sistema de Información Legislativa, cuando no se acredite el vínculo correspondiente o, en su caso, la mayoría de edad, se deberá negar el servicio y dar aviso a las autoridades investigadoras sobre la posible comisión de algún delito.

Esquivel subrayó que los establecimientos no pueden identificar a un agresor por su apariencia, pero sí verificar quién es el adulto y qué relación tiene con el menor que lo acompaña.

La reforma también contempla que los prestadores de servicios turísticos apliquen protocolos y acciones preventivas definidos por las autoridades competentes para detectar posibles delitos contra la integridad de niñas, niños y adolescentes.

¿LA REFORMA PARA EL HOSPEDAJE CON MENORES YA ESTÁ EN VIGOR?

El pleno del Senado aprobó el dictamen y lo remitió al Ejecutivo federal para su promulgación, después de que recibiera el aval de la Cámara de Diputados.

La información proporcionada no precisa una fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación ni de inicio de aplicación. Por ello, no permite afirmar que el nuevo requisito ya sea obligatorio por esta reforma.

El cambio da continuidad a la propuesta para verificar el parentesco o la tutela de menores antes de prestar servicios de hospedaje, abordada durante etapas anteriores de su discusión legislativa.

¿POR QUÉ SE IMPULSÓ LA REFORMA CONTRA EL TURISMO SEXUAL INFANTIL?

Durante su intervención, Esquivel sostuvo que cada año cerca de 21 mil niñas, niños y adolescentes en México son víctimas de explotación sexual y que el negocio de la trata genera más de 150 mil millones de dólares a escala mundial.

Si solo una persona fuera la cabeza de esas redes de trata, sería la séptima persona más rica del mundo”, dimensionó la legisladora.

También afirmó que México y Tailandia ocupan el primer lugar mundial en turismo sexual infantil. Estas cifras y la comparación corresponden a lo expuesto por la senadora durante el debate.

La legisladora planteó que la industria turística debe participar en la protección de la infancia mediante la verificación de los acompañantes y la prevención de posibles delitos.