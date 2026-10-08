En el recinto donde nació Morena, Alfonso Durazo recuerda que Sheinbaum abrió el acto fundacional y quince años después se convirtió en presidenta de México

Alfonso Durazo destacó el recorrido de Claudia Sheinbaum, desde su participación como primera oradora en el acto fundacional de Morena hasta la Presidencia de México. FOTO: ESPECIAL

El gobernador de Sonora repasó los orígenes del movimiento y reconoció el liderazgo de López Obrador durante la conmemoración en el Auditorio Nacional.

CIUDAD DE MÉXICO.- En el mismo recinto donde Morena celebró su acto fundacional, Alfonso Durazo Montaño recordó que Claudia Sheinbaum fue la primera oradora de aquel encuentro y que, quince años después, se convirtió en la primera mujer presidenta de México.

Durante la conmemoración de los quince años del movimiento en el Auditorio Nacional, el presidente del Consejo Nacional de Morena y gobernador de Sonora repasó las luchas sociales y políticas que dieron origen a la organización, reconoció el liderazgo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y destacó la participación de quienes la construyeron.

SHEINBAUM FUE LA PRIMERA ORADORA DEL ACTO FUNDACIONAL

Ante integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, gobernadores, legisladores, consejeras y consejeros, así como coordinadoras y coordinadores de la transformación, Durazo Montaño recordó la participación de Sheinbaum en el encuentro que marcó el inicio del movimiento.

El también gobernador de Sonora destacó que quien tomó primero la palabra en aquel acto ocupa hoy la Presidencia de México.

¿Cómo no vamos a sentirnos profundamente orgullosos del camino que hemos recorrido?”, expresó.

Durazo reconoció a quienes durante años defendieron los derechos del pueblo y mantuvieron vigente la lucha por una transformación pacífica y democrática.

DURAZO RECUERDA LAS LUCHAS QUE DIERON ORIGEN A MORENA

El presidente del Consejo Nacional señaló que Morena nació de las luchas sociales y políticas del pueblo mexicano y recordó el camino recorrido junto a millones de personas que hoy forman parte del movimiento.

Hoy venimos a celebrar quince años de lucha, quince años de esperanza organizada, 15 años de resistencia, de dignidad y de amor profundo al pueblo de México”, dijo.

En su mensaje, reconoció como parte fundamental de esa historia el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, cuyo ejemplo y enseñanzas, afirmó, continúan presentes en la vida cotidiana de la organización.

Cuando caminamos unidos, no hay fuerza que nos doble. Quince años de caminar juntos con esperanza nos han enseñado que la unidad se cuida todos los días, con humildad y con los pies en la tierra.



Celebro junto a todas y todos quienes han hecho posible este camino, que iniciamos… pic.twitter.com/urJmqU5G0m — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) October 8, 2026

QUÉ DESTACÓ SOBRE LOS PROGRAMAS SOCIALES Y LOS PRINCIPIOS DEL MOVIMIENTO

Durazo Montaño resaltó los principios que dieron origen a Morena y sostuvo que la transformación impulsada en los últimos años permitió hacer realidad objetivos que durante décadas fueron considerados imposibles.

Entre ellos mencionó la implementación de programas sociales de carácter universal y la separación entre el poder político y el poder económico.

También señaló que, quince años después de su fundación, Morena mantiene una fuerza que, dijo, pertenece al pueblo y representa una responsabilidad histórica.

POR QUÉ MORENA CELEBRA QUINCE AÑOS

La conmemoración corresponde al origen de Morena como movimiento en 2011, una etapa anterior a su reconocimiento como partido político nacional.

Según el Instituto Nacional Electoral (INE), Morena obtuvo su registro el 9 de julio de 2014. Por ello, en 2026 cumple quince años como movimiento y doce desde su registro electoral. ine.mx

En julio de este año, Durazo participó en la conmemoración de los doce años del registro de Morena en Sonora, realizada en la Arena Sonora, donde llamó a la militancia a mantener la unidad.

Durante el encuentro en el Auditorio Nacional, destacó la importancia de continuar caminando de manera conjunta para acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum y dar continuidad al proyecto de transformación nacional.