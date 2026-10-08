Efemérides del 8 de octubre: nacen Quintana Roo y Baja California Sur como estados

El 8 de octubre de 1974, Quintana Roo y Baja California Sur dejaron de ser territorios federales y se incorporaron como estados de la República Mexicana. La fecha también recuerda la fundación de El Colegio de México y la muerte de la pintora Remedios Varo.

El 8 de octubre es una fecha con acontecimientos relevantes para la historia política, cultural y académica de México. En 2026 se cumplen 52 años de la incorporación de Quintana Roo y Baja California Sur como entidades federativas, una transformación que modificó la organización territorial del país.

1974: Quintana Roo y Baja California Sur se convierten en estados

El 8 de octubre de 1974 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se reformó el artículo 43 de la Constitución mexicana para incorporar a Quintana Roo y Baja California Sur como estados de la Federación.

Hasta entonces, ambas entidades tenían la condición de territorios federales. La reforma se produjo durante el gobierno del presidente Luis Echeverría Álvarez.

Con esta modificación constitucional, México pasó a contar con dos nuevas entidades federativas. Quintana Roo y Baja California Sur son, desde entonces, los estados más jóvenes del país.

Mahahual, Quintana Roo. | Foto: Captura de pantalla.

1940: se funda El Colegio de México

El 8 de octubre de 1940, el patronato de la entonces Casa de España en México se reunió para establecer las bases constitutivas y los estatutos que darían origen legal a El Colegio de México.

La institución surgió como sucesora de La Casa de España, creada en 1938 durante el gobierno de Lázaro Cárdenas para recibir a intelectuales españoles que habían llegado a México tras la Guerra Civil española.

Existe una precisión importante: aunque las bases legales se elaboraron el 8 de octubre, el acta constitutiva de El Colegio de México se firmó formalmente el 16 de octubre de 1940.

1963: muere Remedios Varo

El 8 de octubre de 1963 murió en la Ciudad de México la pintora Remedios Varo, artista española nacionalizada mexicana y una de las figuras más reconocidas del surrealismo.

Varo llegó a México en 1941 y desarrolló en el país una parte fundamental de su trayectoria artística. Su obra se caracteriza por la presencia de mundos fantásticos, personajes enigmáticos y elementos relacionados con la ciencia, la alquimia y la imaginación. El Gobierno de México registra su fallecimiento entre las efemérides de octubre.

Una fecha clave para el federalismo mexicano

El 8 de octubre de 1974 representó un cambio importante en la organización territorial de México. El decreto publicado ese día estableció expresamente la incorporación de Baja California Sur y Quintana Roo como entidades federativas.

En 2026, ambos estados conmemoran 52 años como integrantes del pacto federal.

Efemérides del 8 de octubre

Entre los acontecimientos que pueden destacarse este día están:

1940: se establecen las bases constitutivas que darían origen a El Colegio de México.

se establecen las bases constitutivas que darían origen a El Colegio de México. 1963: muere Remedios Varo en la Ciudad de México.

muere Remedios Varo en la Ciudad de México. 1974: Quintana Roo y Baja California Sur son elevados a la categoría de estados de la Federación.

Quintana Roo y Baja California Sur son elevados a la categoría de estados de la Federación. 2026: se cumplen 52 años de la incorporación de ambas entidades al pacto federal.

El 8 de octubre de 2026 reúne así acontecimientos relacionados con la organización territorial de México, la educación superior y la cultura, con especial relevancia por el aniversario de la transformación de Quintana Roo y Baja California Sur en estados de la República.