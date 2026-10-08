De 48 a 46 horas: Así será el inicio de la reducción de la jornada laboral a partir de enero de 2027

La distribución de las horas podrá acordarse entre las personas trabajadoras y empleadoras, dentro de los límites legales Foto: Gemini.

La finalidad es contar con información que permita verificar el cumplimiento de los horarios y el pago correspondiente de las horas ordinarias y extraordinarias.

La jornada laboral en México se reducirá de 48 a 40 horas semanales de manera gradual, con la meta de alcanzar el nuevo límite en 2030. El calendario contempla una primera reducción a 46 horas en 2027 y establece que el cambio no debe disminuir los salarios, las prestaciones ni los demás derechos laborales.

La reforma al artículo 123 de la Constitución fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 3 de marzo de 2026, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Durante 2026 se desarrolla el periodo de preparación para que los centros de trabajo adapten la organización de sus jornadas. STPS

¿Cuándo entra en vigor la jornada laboral de 40 horas en México?

La reducción comenzará en 2027 y avanzará en etapas anuales hasta alcanzar las 40 horas semanales en 2030. La STPS establece el siguiente calendario:

2026: periodo de transición y preparación.

2027: máximo de 46 horas semanales.

2028: máximo de 44 horas semanales.

2029: máximo de 42 horas semanales.

2030: máximo de 40 horas semanales.

Cada reducción anual está prevista para entrar en vigor el 1 de enero del año correspondiente. El esquema busca permitir que las empresas y unidades económicas ajusten sus horarios y su operación.

¿La jornada de 40 horas reducirá el sueldo o las prestaciones?

No. La reducción de las horas de trabajo no debe traducirse en una disminución del salario, las prestaciones o los demás derechos laborales de las personas trabajadoras. STPS

La reforma también mantiene derechos y condiciones como:

Jornada diaria máxima de ocho horas.

Pago de horas extraordinarias conforme a las reglas aplicables.

Prima dominical.

Pago correspondiente por trabajar en días festivos.

Regulación del tiempo de comida.

Vacaciones.

El cambio reduce el límite semanal de trabajo ordinario, pero no elimina estos derechos.

¿La reducción garantiza dos días de descanso a la semana?

No de manera automática para todas las personas trabajadoras. La información publicada por la STPS establece una jornada máxima de 40 horas semanales y garantiza al menos un día de descanso por cada seis días trabajados.

La distribución de las horas podrá acordarse entre las personas trabajadoras y empleadoras, dentro de los límites legales. Por ello, el nuevo máximo semanal no debe confundirse con una disposición que garantice dos días de descanso obligatorios en todos los centros de trabajo.

¿Cómo cambiará el pago de las horas extra?

La reforma modifica las reglas del tiempo extraordinario y establece límites para evitar jornadas excesivas. Según la información difundida por la STPS, las horas extra continuarán siendo voluntarias y tendrán nuevos topes de pago.

Entre los cambios anunciados se encuentran:

Las horas extraordinarias comenzarán a contabilizarse a partir de la hora 41 semanal, en lugar de la hora 49 del esquema anterior.

Se permitirán hasta 12 horas extraordinarias semanales pagadas al doble.

Se establece un máximo de cuatro horas extraordinarias pagadas al triple.

Se prohíbe que las personas menores de edad trabajen horas extra.

La STPS señala que, con las nuevas reglas, el máximo previsto de horas ordinarias y extraordinarias será de 56 por semana.

¿Qué empresas deberán aplicar la jornada laboral de 40 horas?

La reforma establece un nuevo límite para los centros de trabajo en México. Su aplicación no es voluntaria para las empresas: deberán ajustarse al calendario gradual hasta garantizar una jornada ordinaria máxima de 40 horas semanales en 2030.

La STPS identifica entre los sectores que podrían beneficiarse de la reducción a:

Industria manufacturera.

Comercio.

Servicios de hospedaje y preparación de alimentos y bebidas.

Transportes, correos y almacenamiento.

Servicios de apoyo a los negocios.

La organización específica de los horarios dependerá de las necesidades de cada centro de trabajo, siempre dentro de los límites establecidos por la legislación.

¿Cómo se vigilará el cumplimiento de la jornada laboral?

La reforma contempla fortalecer la inspección laboral mediante un registro electrónico de las jornadas. La finalidad es contar con información que permita verificar el cumplimiento de los horarios y el pago correspondiente de las horas ordinarias y extraordinarias.

La STPS deberá emitir las disposiciones que regulen ese registro. Para las personas trabajadoras, es importante conservar recibos de nómina, horarios y otros documentos que permitan acreditar las condiciones de trabajo en caso de una posible vulneración de derechos.

¿Dónde denunciar un incumplimiento?

La información oficial de la STPS señala dos vías de orientación y atención:

Sistema de Quejas y Accidentes Laborales (SIQAL): siqal.stps.gob.mx.

PROFEDET: línea de atención 079 para recibir asesoría legal gratuita, según la información proporcionada por la dependencia. Gobierno de México

La reducción de la jornada se aplicará de forma gradual, por lo que las personas trabajadoras deberán consultar el calendario correspondiente a cada año y verificar que sus horarios, pagos y prestaciones respeten las disposiciones vigentes.



