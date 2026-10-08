Choque de auto en CDMX: cuándo puedes mover el vehículo sin perder el seguro

Puedes mover el automóvil cuando el accidente únicamente haya provocado daños materiales en vehículos particulares y se cumplan todas las condiciones del protocolo. Foto: Gemini.

La regla busca reducir las afectaciones al tránsito y los riesgos de permanecer sobre una vialidad, en especial cuando el choque ocurre en una vía de circulación rápida.

Si tienes un choque de auto en la Ciudad de México (CDMX), puedes mover el vehículo a un lugar seguro para liberar la vialidad y esperar al ajustador, siempre que se trate de un percance menor y se cumplan las condiciones establecidas en el Reglamento de Tránsito. La medida permite conservar el derecho a reclamar los daños cubiertos por el seguro.

El Gobierno de la Ciudad de México informó el 15 de mayo de 2023 sobre un convenio entre la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

La modificación al artículo 54 del Reglamento de Tránsito, vigente desde el 17 de mayo de ese año, estableció las condiciones para reubicar los vehículos involucrados en choques menores. CDMX

¿Cuándo puedes mover tu auto después de un choque en CDMX?

Puedes mover el automóvil cuando el accidente únicamente haya provocado daños materiales en vehículos particulares y se cumplan todas las condiciones del protocolo. El objetivo es evitar que los autos obstruyan la circulación mientras llegan las aseguradoras.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, los requisitos son:

Que no haya personas lesionadas ni fallecidas.

Que únicamente existan daños materiales en los vehículos privados.

Que ningún conductor esté bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias.

Que no haya daños a la vía pública.

Que los vehículos estén en condiciones de circular.

Que los vehículos involucrados cuenten con seguro, conforme a las condiciones del protocolo anunciado.

La regla busca reducir las afectaciones al tránsito y los riesgos de permanecer sobre una vialidad, en especial cuando el choque ocurre en una vía de circulación rápida.

¿Cuándo no debes mover el vehículo después de un accidente?

No debes aplicar el procedimiento para choques menores si existen personas lesionadas o fallecidas, daños a la infraestructura pública o indicios de que alguno de los conductores está bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia.

Tampoco debes intentar mover un automóvil que no esté en condiciones de circular. En esos casos, es necesario solicitar el apoyo de las autoridades y seguir las indicaciones correspondientes para atender el accidente.

La disposición tampoco significa que los conductores puedan retirarse sin atender el procedimiento correspondiente. Si no existe acuerdo sobre la reparación de los daños o las responsabilidades, deben seguir las indicaciones de las autoridades y de la aseguradora. Johnny Morales

¿Qué debes hacer antes de mover tu auto y llamar al seguro?

Antes de reubicar el vehículo, documenta el accidente para conservar información que ayude a esclarecer cómo ocurrió y cuáles fueron los daños. Las fotografías y los videos pueden servir como evidencia para la aseguradora.

Sigue estos pasos:

Verifica si hay personas lesionadas. Si alguien necesita atención médica, solicita ayuda de emergencia y no trates el caso como un choque menor. Toma fotografías y videos. Registra la posición de los vehículos, las placas, los daños visibles y las condiciones de la vialidad, siempre que puedas hacerlo sin exponerte al tránsito. Activa las luces intermitentes. Utiliza los señalamientos de seguridad que correspondan para advertir a otros conductores. Llama a tu aseguradora. Informa dónde ocurrió el accidente y describe los daños para recibir instrucciones. Mueve el automóvil si se cumplen las condiciones. Si es un choque menor y el vehículo puede circular, reubícalo en un lugar seguro donde no obstruya el tránsito. Espera al ajustador. Una vez en un sitio seguro, sigue las indicaciones de la compañía para evaluar los daños y determinar el procedimiento de reclamación.

El protocolo difundido por SEMOVI, SSC y AMIS contempla la reubicación de los vehículos en percances menores y la conservación del derecho a reclamar los daños.

¿Mover el auto significa que perderás la cobertura del seguro?

No necesariamente. En la Ciudad de México, mover el vehículo bajo las condiciones previstas para un choque menor no elimina por sí mismo el derecho a reclamar los daños ante la aseguradora.

Sin embargo, la atención y el pago dependen de la cobertura contratada, las circunstancias del accidente y el cumplimiento de las condiciones de la póliza. Por eso, es importante documentar el percance antes de mover el automóvil, cuando sea seguro hacerlo, y reportarlo a la compañía.

La disposición tampoco significa que los conductores puedan retirarse sin atender el procedimiento correspondiente. Si no existe acuerdo sobre la reparación de los daños o las responsabilidades, deben seguir las indicaciones de las autoridades y de la aseguradora.

¿Dónde consultar las reglas de tránsito de la CDMX?

Para conocer el procedimiento aplicable, consulta el artículo 54 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México y las indicaciones de las autoridades capitalinas.

La modificación fue anunciada en mayo de 2023; por ello, ante un accidente, conviene verificar la normativa vigente y seguir las instrucciones de los agentes de tránsito y del ajustador. Si hay personas lesionadas, fallecidas o daños a bienes públicos, no debe tratarse como un choque menor.