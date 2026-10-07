Tras 124 días fuera del Senado, Enrique Inzunza entrega su Segundo Informe y cita a Séneca frente a acusaciones de Estados Unidos: “Es prueba de mi rectitud, que desagrado a los malos”

Enrique Inzunza rinde informe de 104 páginas tras cuatro meses ausente del Senado y cita a Séneca frente a acusaciones de Estados Unidos. | Crédito: X @InzunzaCazarez/AP

El senador por Sinaloa entregó un documento de 104 cuartillas después de permanecer más de 100 días fuera de la Cámara Alta; su informe reivindica la “honestidad” mientras enfrenta una acusación penal en Estados Unidos que él ha rechazado.

CIUDAD DE MÉXICO.- Enrique Inzunza Cázarez entregó su Segundo Informe de Actividades a la Mesa Directiva del Senado después de haber permanecido más de cuatro meses sin presentarse públicamente en la Cámara Alta. El documento aparece en un momento marcado por la acusación que presentó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en su contra por presunta conspiración para importar narcóticos y delitos relacionados con armas. Esas imputaciones son acusaciones y no una sentencia condenatoria, como aclaran las propias autoridades estadounidenses.

De acuerdo con información publicada por El Universal, el informe consta de 104 cuartillas y contiene referencias a la honestidad, la soberanía y el servicio público. Inzunza también recurrió a una frase atribuida al filósofo romano Séneca después de los señalamientos estadounidenses. Su reaparición en el Senado ocurrió a finales de agosto, tras 124 días de ausencia, después de haberse apartado de las actividades públicas desde finales de abril.

¿Qué presentó Enrique Inzunza ante el Senado?

El legislador por Sinaloa entregó su Segundo Informe de Actividades a la Mesa Directiva de la Cámara Alta.

El senador Enrique Inzunza Cázarez informó que se separa del grupo parlamentario de Morena. | Crédito: X (@Inzunza Cazarez)

El documento tiene 104 páginas y expone su visión sobre el trabajo legislativo, el Estado de Derecho, la soberanía y su responsabilidad como servidor público.

Entre las frases incluidas aparece:

La política solo tiene sentido cuando se ejerce con honestidad”.

También sostiene que continuará desde el Senado con una agenda relacionada con:

fortalecimiento del Estado de Derecho;

defensa de la soberanía nacional;

ampliación de derechos;

desarrollo de Sinaloa y México.

Desde el Senado de la República, continuaré trabajando para fortalecer el Estado de Derecho, defender la soberanía nacional, ampliar los derechos del pueblo y contribuir al desarrollo de Sinaloa y de México. Lo haré con la seguridad de que la política solo tiene sentido cuando se ejerce con honestidad, responsabilidad y profundo amor por la patria”, señala el documento.

¿Por qué llama la atención la entrega de su informe?

El informe se presenta después de un periodo de más de cuatro meses en el que Inzunza dejó de acudir públicamente al Senado.

El legislador reapareció en la Cámara Alta el 31 de agosto de 2026, después de 124 días de ausencia, en medio de las acusaciones formuladas en Estados Unidos.

El Universal señaló que el documento no explica de manera específica cuáles fueron sus actividades legislativas o iniciativas durante el periodo comprendido desde finales de abril hasta su reincorporación.

Otros reportes sobre el contenido del informe señalan que Inzunza presenta cifras generales de su desempeño legislativo, entre ellas 99 asistencias, 18 intervenciones en tribuna y 128 ordenamientos aprobados.

¿Qué dijo Enrique Inzunza sobre las acusaciones en su contra?

El senador incluyó en su informe una frase atribuida a Séneca:

Es prueba de mi rectitud, que desagrado a los malos”.

El Universal interpretó la referencia como una alusión a los señalamientos que enfrenta desde Estados Unidos. El propio texto revisado no establece que la cita constituya una respuesta jurídica a la acusación.

Inzunza ha rechazado públicamente los señalamientos y ha sostenido que no tiene relación con el narcotráfico. Tras su regreso al Senado afirmó que las acusaciones respondían a una persecución política.

¿De qué acusa Estados Unidos a Enrique Inzunza?

El 29 de abril de 2026, la Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York anunció una acusación contra Inzunza y otras nueve personas, entre ellas funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.

Todd Blanche quedó al frente del Departamento de Justicia de Estados Unidos tras salida de Pam Bondi. | Crédito: AP/J. Scott Applewhite

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Inzunza enfrenta cargos por:

conspiración para importar narcóticos;

posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos;

conspiración para poseer ese tipo de armas.

La acusación sostiene que Inzunza y el gobernador Rubén Rocha Moya habrían participado en una reunión con líderes de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, después de la elección estatal de 2021.

Según el expediente estadounidense, durante ese encuentro se habría discutido el respaldo de esa organización a la campaña de Rocha y el supuesto control que integrantes del grupo tendrían sobre cuerpos policiales estatales. Se trata de alegaciones de los fiscales estadounidenses que deberán probarse dentro del procedimiento judicial.

El Departamento de Justicia subraya que los cargos contenidos en una acusación son solamente señalamientos y que los acusados deben ser considerados inocentes mientras no exista una determinación judicial de culpabilidad.

¿Qué otros señalamientos ha enfrentado el senador?

Antes del caso estadounidense, Inzunza había enfrentado una denuncia por acoso sexual presentada en abril de 2018, cuando presidía el Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa.

La existencia de esa denuncia fue documentada tanto por medios nacionales como por resoluciones posteriores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Una sentencia electoral señala que la jueza Ana Karina Aragón Cutiño denunció a Inzunza por acoso sexual y que se integró la carpeta de investigación CLN/AEDSEX/003107/2018/CI.

Estas referencias corresponden a denuncias y señalamientos, por lo que tampoco deben presentarse como hechos judicialmente acreditados.

¿Qué plantea Inzunza sobre su permanencia en el Senado?

En su informe, el legislador sostiene que continuará desempeñando sus funciones y vincula su permanencia en el servicio público con la defensa de la soberanía y el Estado de Derecho.

También recurre a un pasaje del Congreso Constituyente de 1916 para explicar su visión sobre la responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos.

La presentación del informe ocurre así en dos planos: por un lado, Inzunza reivindica su actividad legislativa y afirma que seguirá ejerciendo el cargo; por otro, permanece abierta la controversia generada por la acusación presentada en Estados Unidos y por el periodo de más de cuatro meses en el que estuvo ausente de las actividades públicas del Senado.

Por ahora, la acusación estadounidense no representa una condena. La situación jurídica del senador dependerá de los procedimientos que continúen tanto en México como en Estados Unidos, mientras Inzunza mantiene su escaño y sostiene públicamente que es inocente de los señalamientos en su contra.

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