Tormenta tropical Isaias provoca lluvias intensas en México este miércoles 7 de octubre

El SMN mantiene vigilancia sobre los sistemas tropicales que podrían generar condiciones adversas en distintas regiones del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán durante este miércoles 7 de octubre de 2026, debido a la interacción de la tormenta tropical Isaias en el golfo de México, una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en el Pacífico Sur y otros sistemas atmosféricos.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de provocar encharcamientos e inundaciones en zonas vulnerables.

El SMN mantiene vigilancia sobre los sistemas tropicales que podrían generar condiciones adversas en distintas regiones del país.

¿Dónde lloverá más fuerte hoy?

Las lluvias de mayor intensidad se esperan en:

Guerrero: lluvias muy fuertes con puntuales intensas, principalmente en la costa.

lluvias muy fuertes con puntuales intensas, principalmente en la costa. Oaxaca: lluvias muy fuertes e intensas en el norte, centro y suroeste.

lluvias muy fuertes e intensas en el norte, centro y suroeste. Chiapas: lluvias muy fuertes e intensas en el centro y este.

lluvias muy fuertes e intensas en el centro y este. Campeche: lluvias muy fuertes e intensas en el norte.

lluvias muy fuertes e intensas en el norte. Yucatán: lluvias muy fuertes e intensas en el norte y oeste.

En estas zonas se esperan acumulados de 75 a 150 milímetros.

También se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

¿Qué otros estados tendrán lluvias?

Se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Ciudad de México, Tlaxcala y Quintana Roo.

Además, habrá intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí e Hidalgo.

Las lluvias aisladas, de 0.1 a 5 milímetros, se prevén en Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.

Tormenta tropical Isaias mantiene vigilancia en el golfo de México

La circulación de la tormenta tropical Isaias favorecerá lluvias intensas en Campeche y Yucatán, así como precipitaciones muy fuertes en Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.

Las condiciones también estarán acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas de las entidades bajo influencia del sistema.

Por otra parte, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical en el Pacífico Sur Mexicano favorecerá lluvias intensas en Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

Un canal de baja presión extendido sobre la Sierra Madre Occidental también contribuirá a la presencia de precipitaciones en distintas regiones del país.

¿Dónde hará más calor?

El ambiente vespertino será caluroso a muy caluroso, especialmente en el noroeste de México.

Se esperan temperaturas máximas de:

40 a 45 °C: noreste de Baja California.

noreste de Baja California. 35 a 40 °C: Baja California Sur, noroeste de Sonora y Sinaloa.

Baja California Sur, noroeste de Sonora y Sinaloa. 30 a 35 °C: zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En contraste, durante la mañana se registrarán temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas altas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

¿Habrá fuertes vientos y oleaje?

El SMN pronostica rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en la costa de Veracruz, donde el viento sostenido será de 30 a 40 km/h.

También se esperan rachas de 40 a 60 km/h en las costas de Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

En otras regiones del país podrían registrarse rachas de 30 a 50 km/h, entre ellas Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Chiapas y Quintana Roo.

En el mar se prevé oleaje de 2 a 3 metros en las costas de Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco.

Además, habrá oleaje de 1 a 2 metros en la costa occidental de Baja California Sur y las costas de Campeche.

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¿Qué riesgos pueden generar las lluvias?

Las precipitaciones fuertes a intensas podrían ocasionar encharcamientos e inundaciones, además de incrementar los niveles de ríos y arroyos en zonas susceptibles.

Las descargas eléctricas y el granizo también podrían presentarse durante las tormentas.

Las rachas de viento podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios, mientras que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

Por ello, el SMN recomienda extremar precauciones en las regiones donde se esperan lluvias intensas, viento fuerte y oleaje elevado.