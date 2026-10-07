¿Puedo sacar el pasaporte si no tengo cartilla militar? SRE explica

¿Vas a sacar el pasaporte? Esto dice la SRE sobre la cartilla militar

La Secretaría de Relaciones Exteriores contempla distintas identificaciones oficiales para acreditar la identidad durante el trámite; conoce cuáles acepta y qué documentos debes presentar.

Para tramitar un pasaporte mexicano por primera vez, una persona mayor de edad debe acreditar su nacionalidad e identidad, además de cubrir los derechos correspondientes. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) establece que la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional liberada es una de las opciones disponibles, pero no es el único documento que puede utilizarse.

La respuesta es importante para quienes no realizaron el Servicio Militar Nacional o no cuentan con la cartilla, pues pueden utilizar otra identificación aceptada por la SRE.

La dependencia también señala que los documentos deben estar en condiciones que permitan verificar su validez y que, ante inconsistencias, puede realizar comprobaciones con las autoridades emisoras.

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¿Puedo tramitar mi pasaporte si no tengo cartilla militar?

Sí. La cartilla militar liberada no es un requisito indispensable por sí sola para obtener el pasaporte ordinario de una persona mayor de edad.

La SRE la incluye dentro de las opciones para acreditar identidad, junto con otros documentos oficiales con fotografía y firma. Por ello, si no cuenta con cartilla, puede presentar otra identificación que aparezca en la lista oficial.

Entre las alternativas se encuentran:

Credencial para votar expedida por el INE.

Cédula profesional.

Título profesional.

Carta de pasante.

Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional liberada.

Credencial vigente del INAPAM.

Certificado de Matrícula Consular de Alta Seguridad.

Carta de naturalización.

Certificado de nacionalidad mexicana.

Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento.

Credencial de servicios médicos de una institución pública de salud o seguridad social, bajo las condiciones establecidas por la SRE.

Credencial para jubilados o pensionados emitida por una institución de seguridad social, también bajo las condiciones establecidas por la dependencia.

Por lo tanto, no es necesario tramitar primero la cartilla militar únicamente para obtener el pasaporte, si ya cuenta con otra identificación que la SRE acepta.

¿Qué documentos necesito para sacar el pasaporte por primera vez?

Además de acudir personalmente a la oficina correspondiente con cita previa, la SRE solicita documentos para acreditar la nacionalidad, la identidad y el pago de derechos.

Para acreditar la nacionalidad mexicana

Puede presentar alguno de los siguientes documentos:

Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Registro Civil mexicano.

Copia certificada del acta de nacimiento expedida por oficinas consulares.

Certificado de nacionalidad mexicana.

Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento.

Carta de naturalización.

Certificado de Matrícula Consular de Alta Seguridad.

La SRE contempla reglas específicas para los casos en que el registro del nacimiento sea extemporáneo, por lo que si existe esta situación puede ser necesario presentar documentación complementaria.

Para acreditar la identidad

La persona solicitante debe presentar el original de una identificación oficial con fotografía y firma, cuyos datos deben coincidir con los documentos utilizados para acreditar la nacionalidad.

Entre las opciones se encuentra la credencial para votar del INE, por lo que una persona que no tenga cartilla militar puede utilizar esta identificación si cumple con las condiciones establecidas.

También debe cubrir el pago de derechos

El trámite requiere presentar el comprobante correspondiente al pago de derechos. El monto depende de la vigencia solicitada y de las disposiciones aplicables al momento de realizar el trámite.

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¿La cartilla militar es obligatoria para los hombres que solicitan pasaporte?

No como requisito exclusivo para acreditar la identidad.

La propia lista de la SRE demuestra que la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional liberada es una alternativa entre varias identificaciones oficiales. No aparece como la única vía para demostrar quién es el solicitante.

Esto significa que la falta de cartilla no debe confundirse con la falta de una identificación oficial aceptada.

Si una persona no tiene cartilla, pero cuenta con una credencial del INE vigente y cumple con los demás requisitos, puede realizar el trámite conforme a las condiciones establecidas por la SRE.

¿Qué pasa si no tengo ninguna de las identificaciones aceptadas?

En este caso, el problema no es específicamente la ausencia de la cartilla militar, sino no contar con un documento que permita acreditar la identidad.

La SRE señala que los documentos deben ser legibles y encontrarse en buen estado. Cuando detecta inconsistencias o irregularidades, puede verificar la información ante la autoridad que emitió el documento y solicitar pruebas adicionales para acreditar la nacionalidad o identidad.

Por ello, antes de acudir a la cita conviene revisar que:

Los nombres y apellidos coincidan entre los documentos.

Los documentos sean legibles.

No tengan tachaduras, alteraciones, mutilaciones o deterioro que impidan verificar su validez.

La identificación presentada corresponda a una de las opciones aceptadas por la SRE.

El comprobante de pago corresponda al trámite que se realizará.

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¿Qué fotografías debo llevar para tramitar el pasaporte?

La información proporcionada por la SRE contempla fotografías tamaño pasaporte en determinadas circunstancias y como medida extraordinaria para agilizar el trámite.

La dependencia también establece condiciones específicas para las fotografías cuando sean requeridas, por lo que es recomendable revisar las indicaciones vigentes de la oficina donde se realizará el trámite antes de acudir.

¿Dónde se tramita el pasaporte mexicano?

El trámite debe realizarse personalmente ante una Delegación de la SRE o una Oficina de Enlace Estatal o Municipal con la Secretaría, con cita previa, de acuerdo con las condiciones establecidas para el servicio.

La SRE también advierte que la cita y el servicio deben realizarse sin intermediarios. La dependencia señala que se debe denunciar a quien solicite dinero adicional o dádivas por gestionar un servicio que corresponde a la Secretaría.

Si usted es mayor de edad y quiere tramitar su pasaporte por primera vez, no tener cartilla militar no significa que no pueda obtenerlo. Lo fundamental es contar con un documento válido para acreditar la nacionalidad, una identificación oficial aceptada por la SRE y el comprobante del pago de derechos.

La cartilla militar liberada es una de las alternativas de identificación, pero existen otras, entre ellas la credencial para votar del INE.