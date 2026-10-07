¿Perdiste las llaves de tu auto? Esto es lo que podrías pagar para reeemplazarla

Antes de pagar por una nueva llave, realiza una búsqueda completa. El objetivo es descartar que simplemente se haya extraviado en alguno de los lugares visitados durante el día. Foto: Gemini.

Antes de hacerlo, es recomendable confirmar con el cerrajero especializado o con la agencia que la copia sea compatible con el sistema de seguridad del automóvil

MÉXICO.- Perder la llave del auto no significa que tengas que reemplazarla de inmediato. Primero conviene hacer una búsqueda ordenada y, si no aparece, revisar la póliza del vehículo para saber si incluye asistencia de cerrajería o reposición de llaves.

El material de referencia señala que una llave nueva puede costar entre $500 y $5,000 pesos en cerrajerías, aunque el precio puede ser mayor en una agencia, dependiendo del vehículo y del tipo de llave.

La información base no identifica una dependencia mexicana ni una fuente primaria que establezca un precio nacional único para este servicio.

Por ello, el rango debe tomarse como referencia y no como una tarifa oficial vigente. En México, las condiciones de un seguro de auto dependen de la póliza contratada; la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) explica que existen distintas opciones de seguros de auto y coberturas, por lo que es necesario consultar las condiciones particulares del contrato. AMIS

¿Qué hacer si perdí la llave de mi auto?

Antes de pagar por una nueva llave, realiza una búsqueda completa. El objetivo es descartar que simplemente se haya extraviado en alguno de los lugares visitados durante el día.

Estas son algunas zonas que conviene revisar:

El sitio donde recuerdas haber utilizado la llave por última vez.

Bolsillos de pantalones, chamarras, camisas o abrigos.

Bolsas, mochilas y compartimentos interiores.

Entre los cojines de sillones y detrás de muebles.

Debajo o detrás de objetos que hayas movido recientemente.

Casa, oficina, estacionamiento o establecimiento que hayas visitado.

Con familiares, compañeros o personas que hayan estado contigo.

El costo depende principalmente del tipo de llave, la tecnología incorporada y el modelo del vehículo. El material de referencia establece un rango de $500 a $5 mil pesos en cerrajerías, pero advierte que el precio puede ser superior en agencias. Magnific

También puede ser útil reconstruir el recorrido realizado antes de notar la pérdida y repetir las actividades en orden inverso. Una persona que encontró las llaves pudo haberlas colocado en otro sitio para evitar que fueran tomadas.

¿Cómo evitar volver a perder las llaves?

Una alternativa es colocar un localizador electrónico en el llavero. Estos dispositivos pueden vincularse con un teléfono mediante Bluetooth y, según el modelo, permiten emitir una alerta sonora desde una aplicación para facilitar la búsqueda.

Si después de buscarla no aparece, el siguiente paso es revisar la póliza del automóvil. Algunas asistencias pueden contemplar servicios relacionados con cerrajería, pero no debe asumirse que todas las pólizas cubren la elaboración de una nueva llave.

Si existe esa cobertura, conviene tener disponibles los datos que permitan identificar el vehículo y acreditar la contratación del seguro. Entre ellos pueden encontrarse:

Póliza del seguro.

Número de Identificación Vehicular (NIV o VIN).

Marca del automóvil.

Modelo y versión, cuando sea necesario.

Datos del propietario o contratante.

Si la póliza no contempla el servicio, será necesario acudir por cuenta propia con un cerrajero especializado o consultar directamente a la agencia de la marca.

¿Cuánto cuesta hacer una llave nueva para un auto?

El costo depende principalmente del tipo de llave, la tecnología incorporada y el modelo del vehículo. El material de referencia establece un rango de $500 a $5 mil pesos en cerrajerías, pero advierte que el precio puede ser superior en agencias.

Por esa razón, antes de aceptar un presupuesto conviene preguntar qué incluye el servicio y si el precio contempla la programación electrónica.

Llave convencional Elaboración y corte de una nueva llave Llave con chip Corte y programación del transpondedor Llave con control remoto Programación del sistema electrónico y del control Vehículo con sistemas más avanzados Diagnóstico, programación y posibles piezas específicas Servicio mediante seguro Validar que la póliza incluya la asistencia

El precio y el tiempo de entrega no son iguales para todos los vehículos. El rango de $500 a $5,000 pesos citado en el material original no debe interpretarse como un precio oficial aplicable a todas las marcas y modelos.

¿Qué pasa si la llave del auto tiene chip?

En los vehículos que utilizan un transpondedor, no basta necesariamente con copiar físicamente la forma de la llave. El sistema electrónico del automóvil debe reconocer el dispositivo para permitir el encendido.

Por ello, la reposición puede requerir programación especializada. En vehículos con sistemas de acceso y encendido más avanzados, el procedimiento puede ser más complejo y depender de la disponibilidad de piezas y de la configuración específica de la unidad.

El material de referencia menciona que algunos reemplazos pueden tardar varias semanas en casos complejos. Sin embargo, ese plazo tampoco es una regla general: debe confirmarse con el fabricante, distribuidor o especialista que realizará el servicio.

¿Conviene hacer una copia después de perder la llave?

Si finalmente necesitas pagar por una nueva llave, solicitar una copia adicional puede evitar que una futura pérdida deje al vehículo sin una llave disponible.

Antes de hacerlo, es recomendable confirmar con el cerrajero especializado o con la agencia que la copia sea compatible con el sistema de seguridad del automóvil y que quede correctamente programada.

Si el vehículo está asegurado, también conviene conservar la póliza y revisar periódicamente las asistencias contratadas. AMIS señala que las opciones de seguro de auto disponibles en México ofrecen diferentes coberturas, por lo que la protección concreta depende del producto contratado.

El paso operativo más importante es consultar las condiciones particulares de la póliza antes de contratar por cuenta propia un servicio, y solicitar al especialista un presupuesto que especifique corte, programación, control remoto y cualquier pieza adicional. Para información sobre la cobertura, el canal adecuado es la aseguradora con la que se contrató el seguro.



