Depresión tropical Veinte-E y tormenta tropical Isaías provocarán lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en varias regiones del país

El Servicio Meteorológico Nacional informó que Amanda se formó a partir de la depresión tropical Uno-E. | Foto: SMN.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y generar condiciones adversas en zonas susceptibles a inundaciones y deslaves.

Dos sistemas tropicales generan condiciones de lluvia y viento en distintas regiones de México este miércoles. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante la mañana se formó la depresión tropical Veinte-E frente a las costas del Pacífico mexicano, mientras que la tormenta tropical Isaías se mantiene activa en el Golfo de México.

El SMN advirtió que ambos fenómenos favorecerán lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado, además de aumentar el riesgo de deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

¿Dónde provocará lluvias la depresión tropical 20-E?

A las 09:00 horas, tiempo del centro de México, la depresión tropical Veinte-E se localizó aproximadamente a 455 kilómetros al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 655 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima.

El sistema presentó vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, con rachas de hasta 75 km/h, y avanzaba hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 13 km/h.

De acuerdo con el SMN, su circulación ocasionará:

Lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en Guerrero y Oaxaca.

en Guerrero y Oaxaca. Vientos sostenidos de 30 a 40 km/h en las costas de ambas entidades.

en las costas de ambas entidades. Rachas de 50 a 70 km/h en zonas costeras.

en zonas costeras. Oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Guerrero y Oaxaca.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y generar condiciones adversas en zonas susceptibles a inundaciones y deslaves.

Tormenta tropical Isaías mantiene vigilancia en el Golfo de México

Mientras el sistema 20-E se desarrolla frente al Pacífico, la tormenta tropical Isaías se localizó en el Golfo de México.

El fenómeno se encontraba aproximadamente a 395 kilómetros al este-noreste de Cabo Rojo, Veracruz, y a 420 kilómetros al oeste-noroeste de Progreso, Yucatán.

Isaías registraba vientos máximos sostenidos de 75 km/h, con rachas de hasta 95 km/h, y se desplazaba hacia el este-noreste a 13 km/h.

Su circulación también generará condiciones de lluvia, viento y oleaje en varios estados.

Estos son los estados que tendrán lluvias por Isaías

Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán: lluvias intensas de 75 a 150 mm.

lluvias intensas de 75 a 150 mm. Tamaulipas: lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm.

lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm. Quintana Roo: lluvias fuertes de 25 a 50 mm.

En las costas de Veracruz se esperan vientos sostenidos de 30 a 40 km/h, con rachas de 50 a 70 km/h.

Asimismo, las costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán tendrán vientos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h.

El oleaje también será elevado: se prevén olas de 2 a 3 metros en las costas de Veracruz y Tabasco, mientras que en Campeche podrían alcanzar entre 1 y 2 metros.

¿Qué riesgos provocarán las lluvias?

El SMN, organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), señaló que las precipitaciones asociadas con ambos sistemas pueden generar efectos importantes en las zonas más vulnerables.

Entre los principales riesgos se encuentran:

Deslaves y derrumbes en zonas montañosas.

en zonas montañosas. Incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Desbordamientos de cuerpos de agua.

de cuerpos de agua. Inundaciones en zonas bajas.

Reducción de la visibilidad y condiciones peligrosas para la circulación.

Oleaje elevado y corrientes peligrosas en zonas costeras.

La intensidad de los efectos dependerá de las condiciones locales y de la acumulación de lluvia, por lo que el SMN pidió mantener vigilancia sobre la evolución de ambos sistemas.

Fotografía satelital cedida por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) a través del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos donde se observa la tormenta tropical Sean. EFE/ NOAA-NHC /SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) (Cortesía/EFE)

SMN pide atender avisos de Protección Civil

Ante la presencia simultánea de la depresión tropical Veinte-E y la tormenta tropical Isaías, las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada mediante los avisos oficiales del SMN y seguir las indicaciones de Protección Civil.

En particular, se recomienda extremar precauciones en comunidades cercanas a ríos, arroyos, laderas y zonas susceptibles a inundaciones, así como en las regiones costeras donde se pronostican vientos fuertes y oleaje elevado.

La población debe evitar cruzar ríos o corrientes de agua durante las lluvias y mantenerse alejada de zonas donde puedan presentarse deslaves o desbordamientos. En el caso de las actividades marítimas, las autoridades y prestadores de servicios deberán atender las condiciones de navegación y los avisos correspondientes.

La evolución de la depresión tropical 20-E y de Isaías será vigilada por el SMN debido a que sus circulaciones continuarán generando lluvias, viento y oleaje en diferentes regiones del país durante las próximas horas.