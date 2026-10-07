Con 81 billetes falsos, 20 actas de nacimiento y 13 pasaportes fue arrestada una mujer de 34 años, un hallazgo que comenzó con el reporte de una comerciante y terminó en una investigación por documentos apócrifos

La mujer de 34 años fue detenida en la colonia Centro tras intentar pagar con un billete falso; al revisarla, agentes de la SSC le aseguraron 81 billetes apócrifos, pasaportes, actas de nacimiento y credenciales del INE. (SSC/Especial)

La detención ocurrió en la alcaldía Cuauhtémoc, luego de que una encargada de negocio alertó a policías de la CDMX por un intento de pago con dinero que no tenía elementos de seguridad

Una denuncia dentro de un comercio en el Centro de la Ciudad de México terminó con el aseguramiento de decenas de objetos presuntamente falsos y la detención de una mujer de 34 años en la alcaldía Cuauhtémoc. Lo que comenzó con la sospecha sobre un billete usado para pagar varios productos escaló rápidamente por la cantidad y el tipo de documentos encontrados durante una revisión.

Según información de López-Dóriga Digital, con base en el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, la mujer fue detenida después de que personal de un establecimiento reportó que intentó pagar con un billete falso. Al localizarla, agentes capitalinos le aseguraron 81 billetes apócrifos, además de actas de nacimiento, pasaportes, credenciales del INE y otros documentos.

Cómo ocurrió la detención en la colonia Centro

Los hechos ocurrieron mientras policías realizaban recorridos de vigilancia en el cruce de Palma Norte y República de Cuba, en la colonia Centro.

De acuerdo con la versión de la SSC, una encargada de un comercio pidió apoyo a los agentes y les dijo que una mujer había intentado pagar varios productos con billetes que identificó como falsos porque carecían de algunos elementos de seguridad.

Con la descripción física y la dirección en la que habría escapado, los policías iniciaron la búsqueda y poco después ubicaron a la persona señalada.

Qué le encontraron a la mujer detenida

Tras interceptarla, los agentes realizaron una revisión preventiva.

El hallazgo fue este:

81 billetes falsos

20 hojas con relieve de actas de nacimiento de la Ciudad de México

13 pasaportes

6 credenciales del INE

3 tarjetas de circulación

Además, según el reporte retomado por López-Dóriga Digital, también se localizaron:

10 tarjetas de plástico con logotipos de instituciones

11 hojas con imágenes de billetes de 100 dólares

16 sellos de golpe con distintos logotipos

Ese conjunto de objetos es el punto más delicado del caso, porque no se trata solo de dinero presuntamente falso. También incluye documentos oficiales y materiales que podrían ser relevantes para una investigación más amplia.

El dato más llamativo es la combinación de objetos asegurados.

Para cualquier lector, una duda inmediata es si la mujer solo intentó usar un billete falso o si detrás hay un posible caso relacionado con documentación apócrifa. Por ahora, eso no está resuelto públicamente.

Lo que sí se sabe es que la autoridad capitalina aseguró piezas que, por su naturaleza, suelen requerir una investigación más profunda: pasaportes, credenciales oficiales, actas de nacimiento y sellos.

En este tipo de casos, el hallazgo de materiales con apariencia institucional puede abrir varias líneas de indagatoria, aunque la situación jurídica de la mujer todavía debe ser definida por el Ministerio Público.

Qué dijo la SSC de la Ciudad de México

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó de forma breve que la mujer fue asegurada y puesta a disposición de las autoridades ministeriales.

La dependencia señaló: “La mujer fue detenida y, junto con los objetos asegurados, trasladada ante el Ministerio Público correspondiente”.

Eso significa que ahora será esa autoridad la que deberá revisar el origen de los objetos, determinar si efectivamente son falsos o alterados, y definir qué delitos podrían configurarse con base en los peritajes y la investigación.

Qué sigue en la investigación

El caso ya quedó en manos del Ministerio Público.

El siguiente paso será establecer la situación jurídica de la mujer detenida y analizar cada uno de los objetos asegurados. Esa revisión es importante porque no todos los materiales encontrados tienen el mismo peso legal.

Por ejemplo, una cosa es el uso de billetes falsos y otra muy distinta la posesión de documentos oficiales presuntamente apócrifos o de herramientas que pudieran relacionarse con su elaboración o alteración.

También será clave conocer si la mujer actuaba sola o si las autoridades encuentran indicios de una red más amplia.

Qué debe tomar en cuenta la gente en casos de billetes falsos

Aunque esta nota se centra en una detención específica, el caso también deja una pregunta práctica: qué hacer si una persona recibe o detecta un billete falso.

En general, si un billete presenta fallas visibles en sus elementos de seguridad, lo recomendable es no intentar usarlo, evitar confrontaciones y reportar el hecho a la autoridad si la situación lo amerita. En comercios, la revisión visual y táctil sigue siendo una de las primeras herramientas para detectar irregularidades.

En este caso, justamente fue la observación de una comerciante la que activó la intervención policial.

Lo que se sabe hasta ahora

Hasta el momento, hay varios elementos confirmados por la autoridad:

La detención ocurrió en la colonia Centro , en la alcaldía Cuauhtémoc

, en la alcaldía La mujer tiene 34 años

Fue señalada por intentar pagar con un billete falso

Los policías le aseguraron 81 billetes apócrifos y diversos documentos

y diversos documentos El caso ya fue turnado al Ministerio Público

Lo que falta por aclarar es el alcance real de la investigación, el origen de los materiales y los posibles delitos que la fiscalía determine.

Por ahora, el hallazgo de 81 billetes falsos, 20 actas de nacimiento, 13 pasaportes, seis credenciales del INE y tres tarjetas de circulación convirtió una denuncia comercial en un caso con implicaciones mucho más amplias en el corazón de la capital.