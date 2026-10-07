Colocó un bóiler en la entrada de una casa y acabó vinculado a proceso tras denuncias del Arqui Juve 3D

El detenido es señalado de usurpación de profesión y fraude en obras.

MÉXICO. — Un juez de control vinculó a proceso penal al responsable de la edificación conocida en redes sociales como “La Casa del Boiler”, tras la denuncia formal interpuesta por la familia afectada y el peritaje técnico presentado por el arquitecto Diego Juárez, conocido públicamente como Arqui Juve 3D.

De acuerdo con información difundida por el portal especializado InformaBTL y ratificada por el propio creador de contenido a través de sus canales oficiales, la autoridad judicial determinó iniciar el juicio por los delitos de usurpación de profesión y fraude equiparado por obras de calidad inferior a las convenidas.

El fallo representa un precedente en materia de regulación edilicia y derechos del consumidor en México, al derivar de una serie de inspecciones periciales que documentaron riesgos estructurales graves e inhabitabilidad del inmueble, situación que obligó a la demolición total de la vivienda para salvaguardar la vida de sus ocupantes.

¿Qué dijo el Arqui Juve 3D sobre la vinculación a proceso por “la casa del bóiler”?

Tras acudir a la audiencia judicial correspondiente, el arquitecto Diego Juárez compartió detalles sobre la resolución dictada por el juez y fijó su postura frente al inicio del juicio penal:

Confirmación de los delitos: “Hoy fui testigo de la vinculación a proceso penal por los delitos de USURPACIÓN DE PROFESIÓN y FRAUDE EQUIPARADO POR OBRAS DE CALIDAD INFERIOR A LOS CONVENIDOS, al responsable de la construcción de la casa del boiler”, confirmó el especialista.

“Hoy fui testigo de la vinculación a proceso penal por los delitos de USURPACIÓN DE PROFESIÓN y FRAUDE EQUIPARADO POR OBRAS DE CALIDAD INFERIOR A LOS CONVENIDOS, al responsable de la construcción de la casa del boiler”, confirmó el especialista. Respaldo a las denuncias: Juárez enfatizó que la decisión del juzgador valida las pruebas presentadas desde el inicio del caso: “Iniciamos un proceso largo, pero con el pie derecho. Probando que efectivamente, todo lo que hemos compartido por estos medios, está sustentado y no son injurias”.

Juárez enfatizó que la decisión del juzgador valida las pruebas presentadas desde el inicio del caso: “Iniciamos un proceso largo, pero con el pie derecho. Probando que efectivamente, todo lo que hemos compartido por estos medios, está sustentado y no son injurias”. Presencia de la defensa e imputado: El creador de contenido señaló que durante la diligencia el señalado intentó desacreditar las periciales: “Para mi sorpresa, hoy encontramos que el responsable de la pésima construcción, ‘convocó’ a varios de mis detractores, para tratar de refutar lo que, incluso el ministerio público ya validó”.

El creador de contenido señaló que durante la diligencia el señalado intentó desacreditar las periciales: “Para mi sorpresa, hoy encontramos que el responsable de la pésima construcción, ‘convocó’ a varios de mis detractores, para tratar de refutar lo que, incluso el ministerio público ya validó”. Mensaje de seguimiento: Con tono directo, el arquitecto respondió a quienes buscaron cuestionar el dictamen de la fiscalía: “Me entusiasma la idea de que hagan alianzas entre ellos para unirse contra su servidor, así los atendemos a todos juntos y no uno por uno (para evitar la fatiga). Juntos o separados… ¿Quieren que les cuente con mayor detalle todo lo que se vivió hoy?”.

Las deficiencias estructurales que derivaron en la acción penal

El expediente técnico integrado por la fiscalía acreditó que la edificación ponía en peligro inminente a la familia propietaria debido a fallas severas en el proceso constructivo:

Uso indebido de la profesión: La imputación por usurpación de profesión se sustentó al demostrarse que el encargado de la obra ejecutó labores de cálculo y diseño sin contar con la cédula profesional ni el título de arquitecto o ingeniero civil exigido por la ley.

La imputación por usurpación de profesión se sustentó al demostrarse que el encargado de la obra ejecutó labores de cálculo y diseño sin contar con la cédula profesional ni el título de arquitecto o ingeniero civil exigido por la ley. Deficiencia en materiales y elementos de carga: Se comprobó la ausencia de columnas de amarre, castillos y trabes de soporte suficientes para sostener el peso de las losas.

Se comprobó la ausencia de columnas de amarre, castillos y trabes de soporte suficientes para sostener el peso de las losas. Instalación del calentador: La vivienda fue nombrada “La Casa del Boiler” debido a la colocación de un calentador de agua en un espacio cerrado y carente de refuerzo estructural, lo que representaba un riesgo continuo de incendio o asfixia.

La vivienda fue nombrada “La Casa del Boiler” debido a la colocación de un calentador de agua en un espacio cerrado y carente de refuerzo estructural, lo que representaba un riesgo continuo de incendio o asfixia. Inhabitabilidad y demolición: Dado que los muros y la cimentación no admitían trabajos de reestructuración o parcheo, se procedió a la demolición completa de la casa para erigir un nuevo proyecto desde cero.

El proceso de reconstrucción y acompañamiento a los afectados

A la par del proceso penal que enfrenta el presunto responsable, la atención del caso se ha concentrado en reponer el patrimonio destruido de las víctimas:

Nuevo proyecto ejecutivo: El equipo de Juve 3D Studio elaboró de manera gratuita los planos arquitectónicos, la memoria de cálculo y las instalaciones hidrosanitarias bajo la normativa técnica vigente.

El equipo de Juve 3D Studio elaboró de manera gratuita los planos arquitectónicos, la memoria de cálculo y las instalaciones hidrosanitarias bajo la normativa técnica vigente. Soporte de la industria: La reconstrucción del hogar se realiza con la aportación de empresas de insumos de construcción y patrocinadores, permitiendo que la familia reciba una casa segura sin desembolsar recursos adicionales.

La reconstrucción del hogar se realiza con la aportación de empresas de insumos de construcción y patrocinadores, permitiendo que la familia reciba una casa segura sin desembolsar recursos adicionales. Validación del Ministerio Público: Las evaluaciones, videos e inspecciones de campo recopiladas durante la revisión inicial quedaron incorporadas formalmente como datos de prueba dentro de la causa penal.

¿Cómo verificar a un constructor antes de iniciar una obra?

Para evitar caer en esquemas de fraude o contratar a personas no capacitadas, la legislación laboral y de vivienda sugiere realizar las siguientes comprobaciones:

Consultar el Registro de Profesionistas: Ingrese el nombre completo del diseñador o constructor en la plataforma de la Secretaría de Educación Pública ( SEP ) para confirmar si posee cédula profesional en Arquitectura o Ingeniería Civil.

Ingrese el nombre completo del diseñador o constructor en la plataforma de la Secretaría de Educación Pública ( ) para confirmar si posee cédula profesional en Arquitectura o Ingeniería Civil. Exigir contrato por escrito: Establezca un contrato que desglose el catálogo de conceptos, especifique la calidad de los materiales e incluya cláusulas por vicios ocultos o incumplimiento de lo convenido.

Establezca un contrato que desglose el catálogo de conceptos, especifique la calidad de los materiales e incluya cláusulas por vicios ocultos o incumplimiento de lo convenido. Verificar permisos municipales: Asegúrese de que la obra cuente con la licencia de construcción expedida por la Dirección de Desarrollo Urbano o la jefatura de Obras Públicas de su localidad.

Asegúrese de que la obra cuente con la licencia de construcción expedida por la Dirección de Desarrollo Urbano o la jefatura de Obras Públicas de su localidad. Contar con un Director Responsable de Obra (DRO): Supervise que un profesional certificado firme el proyecto y asuma la responsabilidad legal de la seguridad estructural del inmueble.

¿Qué pasó con “La Casa del Boiler”?