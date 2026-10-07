Cáncer es la principal causa de muerte entre hispanos en EEUU; persisten tasas más altas de tumores prevenibles

Un informe de la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer estima que 229 mil hispanos recibirán un diagnóstico de cáncer este año y 54 mil 200 morirán por la enfermedad. Los tumores de cuello uterino, hígado y estómago presentan tasas especialmente elevadas frente a la población blanca no hispana.

El cáncer se ha convertido en la principal causa de muerte entre la población hispana de Estados Unidos, de acuerdo con un informe publicado por la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer (ACS), que advierte además sobre diferencias importantes en la incidencia de algunos tumores que están relacionados con factores de riesgo prevenibles.

La organización estima que alrededor de 229 mil personas hispanas recibirán un diagnóstico de cáncer durante este año, mientras que aproximadamente 54 mil 200 morirán por la enfermedad.

La población hispana suma alrededor de 68 millones de personas, equivalentes a cerca de 20% de la población estadounidense.

¿Qué tipos de cáncer afectan más a los hispanos?

El informe identifica diferencias particularmente marcadas en algunos tipos de cáncer asociados con infecciones y otros factores que pueden prevenirse o detectarse oportunamente.

Entre ellos destacan:

Cáncer de cuello uterino: las mujeres hispanas presentan una incidencia 36% mayor que las mujeres blancas no hispanas.

las mujeres hispanas presentan una incidencia que las mujeres blancas no hispanas. Cáncer de hígado: la incidencia entre los hispanos es aproximadamente el doble que entre la población blanca no hispana.

la incidencia entre los hispanos es aproximadamente que entre la población blanca no hispana. Cáncer de estómago: también registra una incidencia aproximadamente dos veces mayor entre los hispanos.

La ACS destaca que los cánceres de hígado y estómago pueden estar relacionados con determinadas infecciones, mientras que el cáncer cervicouterino está estrechamente vinculado con la infección persistente por determinados tipos del virus del papiloma humano (VPH).

Esto significa que una parte de las diferencias observadas puede abordarse mediante vacunación, prevención, detección temprana y acceso oportuno a la atención médica.

¿Por qué el cáncer de cuello uterino preocupa especialmente?

El cáncer cervicouterino ocupa un lugar particular en el informe porque es uno de los tumores que puede prevenirse en gran medida mediante vacunación contra el VPH y programas adecuados de detección.

Rebecca Siegel, directora científica de la ACS y coautora del informe, señaló:

“El cáncer de cuello uterino es prácticamente prevenible; sin embargo, las mujeres hispanas siguen quedando rezagadas, especialmente en Puerto Rico, donde las tasas son las más altas de Estados Unidos”.

La diferencia es todavía mayor en Puerto Rico.

En ese territorio, la incidencia de cáncer de cuello uterino entre las mujeres es 73% superior a la registrada entre las mujeres blancas no hispanas y 32% mayor que la correspondiente a otras mujeres hispanas que viven en Estados Unidos.

El dato coloca a Puerto Rico como un punto particularmente relevante dentro del análisis de las desigualdades en prevención y detección del cáncer.

¿La falta de seguro médico influye en la detección del cáncer?

Uno de los principales obstáculos identificados por la ACS es el acceso a servicios de salud.

El informe señala que 25% de los hispanos de entre 18 y 64 años no cuenta con seguro médico, una proporción aproximadamente tres veces mayor que la registrada entre la población blanca no hispana.

La falta de cobertura puede dificultar el acceso regular a consultas médicas, pruebas de detección, vacunación y seguimiento de factores de riesgo.

En enfermedades como el cáncer, estas diferencias pueden tener consecuencias importantes porque la detección temprana permite identificar lesiones o tumores antes de que avancen y, en determinados casos, ofrece mayores posibilidades de tratamiento.

¿Por qué el corazón casi nunca desarrolla cáncer pese a bombear sangre constantemente y su incansable actividad? | Foto: Especial (canva)

¿Qué explica las diferencias en cáncer entre hispanos y blancos?

Las diferencias no responden a una sola causa.

El informe apunta a una combinación de factores sociales, económicos, ambientales, conductuales y relacionados con el acceso a los servicios de salud.

Entre los elementos relevantes se encuentran la cobertura médica, el acceso a programas preventivos y de detección, la vacunación, la exposición a determinados factores de riesgo y la posibilidad de recibir atención de manera oportuna.

En el caso de los tumores asociados con infecciones, la prevención adquiere especial importancia. La vacunación contra el VPH y las pruebas de detección del cáncer cervicouterino, por ejemplo, pueden reducir significativamente el riesgo de desarrollar enfermedad avanzada.

La situación descrita por la ACS muestra que la incidencia del cáncer no se distribuye de manera uniforme entre los distintos grupos de población de Estados Unidos.

Para la población hispana, el desafío combina la elevada carga de enfermedad con barreras de acceso que pueden dificultar tanto la prevención como el diagnóstico temprano.