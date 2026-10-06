Podría desaparecer en menos de una década el glaciar Jamapa; activistas conectan montaña y costa para recopilar cartas sobre lo que representa para las comunidades

El glaciar Jamapa, en el Pico de Orizaba, enfrenta un acelerado retroceso de su superficie y espesor, mientras activistas reúnen testimonios de las comunidades vinculadas con este cuerpo de hielo. (Imagen: International Space Station / NASA)

La iniciativa “Cartas al glaciar” reunirá testimonios de alpinistas, habitantes serranos y pescadores durante una travesía desde el Pico de Orizaba hasta la costa de Veracruz

El glaciar Jamapa, ubicado en el Pico de Orizaba, enfrenta una etapa crítica de deterioro que podría llevarlo a desaparecer en menos de una década. Ante este escenario, activistas, alpinistas y habitantes de comunidades serranas impulsan una iniciativa para reunir testimonios sobre la relación que distintas poblaciones han mantenido con esta reserva de hielo.

La propuesta, denominada “Cartas al glaciar”, contempla una travesía que partirá de la zona de la cumbre del Pico de Orizaba y continuará hasta la desembocadura del río Jamapa en Veracruz. De acuerdo con información publicada por Diario de Xalapa, durante el recorrido se recopilarán cartas, mensajes en video y audios de personas que quieran expresar qué representa el glaciar para sus comunidades.

Una ruta de la montaña hasta la costa

El proyecto busca conectar a quienes tienen relación con el glaciar desde distintos puntos de la cuenca. Las cartas serán escritas por alpinistas, habitantes serranos y pescadores, quienes podrán compartir recuerdos, experiencias y reflexiones relacionadas con el Jamapa.

El periodista y uno de los impulsores de la iniciativa, Rodrigo Soberanes Santín, explicó que se utilizará un buzón físico para reunir los mensajes durante el recorrido.

La ruta contempla ascensos por Puebla y posteriormente descensos hacia Veracruz, con paso por Coscomatepec hasta llegar a Boca del Río, donde se encuentra la desembocadura del río Jamapa.

El material recopilado será abierto y presentado el 7 de noviembre durante un foro en el que participarán jóvenes de comunidades serranas, investigadores, alpinistas y pescadores.

El glaciar pierde hielo y superficie

La iniciativa ocurre mientras investigadores documentan un proceso de deterioro que se ha prolongado durante décadas. Especialistas del Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana han dado seguimiento a la evolución del glaciar durante más de 30 años.

Uno de los hallazgos recientes permitió medir por primera vez la pérdida de espesor en toda la superficie del glaciar entre 2015 y 2025, lo que permitió documentar con mayor precisión la magnitud de su transformación.

Además, entre 2019 y 2026, el frente del glaciar retrocedió aproximadamente 200 metros. El desplazamiento estuvo acompañado por una reducción de su extensión y por la aparición de zonas rocosas que anteriormente permanecían cubiertas por hielo.

Una despedida ante el cambio climático

El glaciar Jamapa es el último glaciar del Pico de Orizaba que permanece en esta zona de la montaña, después de la desaparición de otros cuerpos de hielo que existieron en el volcán.

Su reducción está relacionada con factores como el aumento de las temperaturas, la disminución de las precipitaciones y una mayor fusión del hielo. Los estudios citados por la iniciativa señalan que el punto de equilibrio glaciar se aproxima a los 5 mil metros de altitud, una condición asociada con la pérdida progresiva de hielo.

Uno de los participantes será el alpinista Hilario Aguilar, conocido como “Don Layo”, quien ha recorrido los antiguos glaciares del Pico de Orizaba y ha observado directamente su desaparición.

Además de reunir testimonios, “Cartas al glaciar” busca abrir una conversación sobre el futuro de los bosques y del agua en la región, así como sobre la necesidad de fortalecer medidas para proteger estos ecosistemas y combatir problemas como la tala clandestina.

La iniciativa pretende que las cartas funcionen como un registro de lo que el glaciar Jamapa significó para las personas que convivieron con él, mientras la evidencia científica documenta la transformación de uno de los principales referentes naturales de la región.