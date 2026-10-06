Pío López Obrador, hermano de AMLO, buscará ser diputado federal tras registrar su candidatura

Pío López Obrador, hermano del expresidente AMLO, se registró oficialmente como candidato a diputado federal. | Especial GH

El hermano del ex presidente es recordado por un video donde aparece recibiendo sobres amarillos presuntamente con dinero.

MÉXICO. — Pío López Obrador formalizó su registro en el proceso interno de Morena para buscar la coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Esta aspiración política marca el retorno del político a la escena pública rumbo a los comicios electorales de 2027, tras un periodo de bajo perfil público derivado de investigaciones legales que ya fueron cerradas por las autoridades electorales.

Según un informe publicado por el portal informativo Expansión CNN, sustentado en las propias publicaciones del aspirante y en los expedientes del Tribunal Electoral, Pío López Obrador solicitó su inscripción por el Distrito 9 federal con cabecera en Tuxtla Gutiérrez.

¿Cuál es la trayectoria política de Pío López Obrador?

Pío Lorenzo López Obrador cuenta con un recorrido dentro de la izquierda mexicana que inició desde finales de la década de 1980:

Inicios en la política: Nació en Tepetitán, Tabasco, en 1959. En 1989 participó en la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Nació en Tepetitán, Tabasco, en 1959. En 1989 participó en la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Arraigo en Chiapas: Residió en el estado de Chiapas durante las últimas seis décadas, donde desarrolló sus principales actividades de organización social.

Residió en el estado de durante las últimas seis décadas, donde desarrolló sus principales actividades de organización social. Candidatura previa: En 2009 compitió por la diputación federal del Distrito IX de Tuxtla Gutiérrez bajo las siglas de la izquierda, aunque en esa ocasión no obtuvo el triunfo.

En 2009 compitió por la diputación federal del Distrito IX de Tuxtla Gutiérrez bajo las siglas de la izquierda, aunque en esa ocasión no obtuvo el triunfo. Fundación de Morena: En 2014 asumió tareas de coordinación y armado de estructuras territoriales para consolidar a Morena como partido político en el estado de Chiapas.

Hago un llamado respetuoso y fraterno a todas las mujeres y hombres libres y de buena voluntad para seguir organizándonos, para continuar construyendo este gran Movimiento de Transformación desde abajo y entre todos. Para seguir luchando por la Defensa de la Soberanía de nuestro… pic.twitter.com/FkGcBepaAX — Pío López Obrador. (@piochiapas) October 6, 2026

¿Qué sucedió con las investigaciones por los videos de dinero en efectivo?

El historial del aspirante quedó marcado en 2020 tras la difusión de videos grabados en 2015, donde se le observa recibiendo dinero en efectivo de manos de David León Romero, quien se desempeñaba como operador político:

Declaraciones del aspirante: En entrevista previa con Expansión , Pío López Obrador reconoció haber recibido dichos recursos. Explicó que se trató de “aportaciones voluntarias” destinadas a gastos de gasolina, traslados y apoyo logístico para el movimiento.

En entrevista previa con , Pío López Obrador reconoció haber recibido dichos recursos. Explicó que se trató de destinadas a gastos de gasolina, traslados y apoyo logístico para el movimiento. Indagatoria del INE: El Instituto Nacional Electoral abrió un expediente para determinar si los montos representaban financiamiento ilícito o no reportado. En agosto de 2025, el INE concluyó que no existían elementos suficientes para acreditar una falta electoral .

El Instituto Nacional Electoral abrió un expediente para determinar si los montos representaban financiamiento ilícito o no reportado. En agosto de 2025, el INE concluyó que . Fallo del Tribunal Electoral: En marzo de 2026, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó de manera definitiva el cierre del caso y rechazó las impugnaciones que buscaban reabrir la investigación.

Pío López Obrador promovió un amparo contra la FGR para reclamar la falta de una definición sobre una investigación iniciada en 2023. (El Universal)

¿Cuáles son los recursos de amparo tramitados recientemente?

De manera paralela a su registro político, Pío López Obrador mantiene acciones legales en los tribunales federales, en los cuales figura formalmente en calidad de víctima: