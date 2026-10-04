¿Quiénes son los mexicanos que ganaron medallas en la Olimpiada de Biología? Estos son los estudiantes

Cuatro jóvenes de Ciudad de México, Nuevo León y Baja California representaron a México en la competencia realizada en São Paulo, Brasil. Foto: Canvas y XIX Olimpiada Iberoamericana de Biología

Jóvenes de Ciudad de México, Nuevo León y Baja California representaron al país en una competencia que reunió a 56 participantes de 16 países; conoce a los estudiantes premiados

Estudiantes mexicanos obtuvieron dos medallas de plata, una de bronce y una mención honorífica en la XIX Olimpiada Iberoamericana de Biología (OIAB), realizada del 30 de agosto al 5 de septiembre en el Instituto Butantan de São Paulo, Brasil.

La delegación estuvo integrada por jóvenes de Ciudad de México, Nuevo León y Baja California, quienes fueron seleccionados a partir de la Olimpiada Nacional de Biología que organiza la Academia Mexicana de Ciencias (AMC). La información fue difundida por la propia AMC en su Boletín AMC/003/26, publicado el 1 de octubre de 2026.

🏆 La delegación mexicana que participó en la XIX Olimpiada Iberoamericana de Biología #OIAB2026 obtuvo dos medallas de plata 🥈, una de bronce 🥉 y una mención honorífica 📜.



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¿Quiénes son los mexicanos que ganaron medallas en la Olimpiada de Biología?

Los cuatro estudiantes mexicanos reconocidos en la XIX Olimpiada Iberoamericana de Biología fueron:

María José Espinoza Hernández , de Ciudad de México: medalla de plata .

, de Ciudad de México: . Kassandra Valentina Palafox Rebollo , de Tijuana, Baja California: medalla de plata .

, de Tijuana, Baja California: . Victoria Abigail Fernández de Lara Rodea , de Linares, Nuevo León: medalla de bronce .

, de Linares, Nuevo León: . Alejandro Camacho Luna, de Ciudad de México: mención honorífica.

Además de recibir la mención honorífica, Alejandro Camacho Luna formó parte del equipo ganador del rally científico realizado durante la competencia.

¿Cuántos estudiantes participaron en la Olimpiada Iberoamericana de Biología?

La XIX OIAB reunió a 56 estudiantes de 16 países. Brasil fue nuevamente sede del encuentro después de una década: anteriormente había organizado la competencia en 2008, en Río de Janeiro, y en 2016, en Brasilia.

El Instituto Butantan, dependiente de la Secretaría de Salud del estado de São Paulo, fue sede por primera vez de esta Olimpiada.

¿Qué pruebas realizaron los estudiantes?

La competencia incluyó evaluaciones teóricas y prácticas en distintas áreas de la Biología, además de un rally científico.

Entre las actividades realizadas estuvieron:

Un examen teórico con dos tipos de reactivos.

Tres pruebas experimentales.

Pruebas prácticas de anatomía y sistemática animal .

. Evaluaciones de bioquímica y bioinformática .

. Ejercicios relacionados con animales, plantas y funcionamiento de los seres vivos.

Actividades sobre química de la vida y análisis de información biológica.

Un rally científico con estudiantes de distintos países.

Los resultados fueron anunciados durante la ceremonia de clausura del 4 de septiembre. En total, siete estudiantes de cuatro países obtuvieron medalla de oro. El primer lugar general correspondió a Kristen Solís López, de Costa Rica, quien fue la única representante de ese país.

¿Cómo se selecciona a los estudiantes mexicanos para la Olimpiada de Biología?

La delegación mexicana surge de la Olimpiada Nacional de Biología, organizada por la Academia Mexicana de Ciencias.

Los integrantes del equipo internacional son estudiantes que previamente obtuvieron medalla de oro en sus respectivas Olimpiadas Estatales y en la Olimpiada Nacional. Posteriormente reciben preparación en distintas áreas de la Biología, con énfasis en el desarrollo de habilidades prácticas.

La AMC señala que los estudiantes reciben preparación con grupos de profesores e investigadores de distintas instituciones de Ciudad de México, Nuevo León y Baja California. La selección de los ocho jóvenes que representan a México en las Olimpiadas Internacional e Iberoamericana se realiza mediante evaluaciones teóricas y prácticas.

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¿Dónde consultar la información oficial de la Olimpiada de Biología?

La información sobre los resultados de la delegación mexicana fue publicada por la Academia Mexicana de Ciencias en su boletín del 1 de octubre de 2026. La institución también es responsable de organizar la Olimpiada Nacional de Biología, de la cual surge la selección mexicana.