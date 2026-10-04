Penacho de Moctezuma podría volver a México; candidato de Austria promete devolverlo

La propuesta depende de que Günther Fehlinger-Jahn llegue a la Presidencia y de las condiciones para trasladar la frágil pieza.

El Penacho de Moctezuma podría regresar a México si Günther Fehlinger-Jahn llega a la Presidencia de Austria. El economista y activista austriaco publicó en X que, como presidente, devolvería a México el famoso tocado de plumas que actualmente se encuentra en el Weltmuseum Wien, en Viena.

La propuesta, sin embargo, no significa que Austria haya decidido devolver la pieza. Se trata de un planteamiento político de Fehlinger-Jahn, quien ha manifestado su intención de competir por la Presidencia en las elecciones previstas para 2028. El museo que conserva el tocado señala que su traslado enfrenta importantes dificultades debido a su estado de conservación.

I will return the Penacho to Mexico pic.twitter.com/uiN355Yydg — Gunther Fehlinger-Jahn (@GunterFehlinger) October 2, 2026

¿Quién prometió devolver el Penacho de Moctezuma a México?

El planteamiento fue realizado por Günther Fehlinger-Jahn, economista y activista austriaco que busca competir por la Presidencia de Austria en 2028.

En una publicación difundida el 2 de octubre de 2026, aparece junto al Penacho y afirma que, si llega a la Presidencia, lo devolverá a México. La propuesta también ha sido reportada por medios mexicanos como parte de su agenda política hacia México.

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Fehlinger-Jahn ya había planteado anteriormente una relación más estrecha entre México, Canadá y Europa mediante su propuesta denominada “EU50”, por lo que el tema del Penacho forma parte de una agenda política más amplia que ha difundido públicamente.

¿Dónde está actualmente el Penacho de Moctezuma?

El llamado Penacho de Moctezuma se encuentra en el Weltmuseum Wien, en Viena, Austria. El museo lo identifica como un tocado de plumas del México antiguo y señala que su atribución directa a Moctezuma no puede confirmarse históricamente. Su registro documenta que apareció por primera vez en un inventario de las colecciones del castillo de Ambras en 1596.

El propio Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) también reconoce que el original se encuentra en el Museo del Mundo de Viena y ha documentado su relevancia histórica y simbólica para México.

🇲🇽🇪🇺 MEXICO × EU50 — THE MEDIA WAVE IS REAL!



From September into October 2026, Mexican media have been reporting and debating my vision for a much stronger partnership between Mexico and Europe — including my long-term proposal for Mexico in EU50 and my pledge to work toward… pic.twitter.com/X4fGFZrPIk — Gunther Fehlinger-Jahn (@GunterFehlinger) October 4, 2026

¿Por qué es difícil trasladar el Penacho de Austria a México?

El principal problema es su fragilidad.

De acuerdo con el Weltmuseum Wien, el proyecto de investigación y conservación realizado entre 2010 y 2012 por especialistas mexicanos y austriacos encontró daños importantes en la pieza. Entre ellos se identificaron al menos 170 roturas en sus 374 plumas largas de quetzal, además de daños en las redes que forman su estructura.

El registro de la colección del museo señala que los especialistas concluyeron que las vibraciones y los movimientos inevitables durante un traslado podrían provocar daños considerables al objeto.

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Lo que se sabe actualmente:

Pieza: Tocado de plumas del México antiguo, conocido popularmente como Penacho de Moctezuma.

Tocado de plumas del México antiguo, conocido popularmente como Penacho de Moctezuma. Ubicación: Weltmuseum Wien, Viena, Austria.

Weltmuseum Wien, Viena, Austria. Antigüedad: alrededor de 500 años.

alrededor de 500 años. Materiales: plumas de quetzal y otras aves, madera, fibras, algodón, piel, oro y otros elementos.

plumas de quetzal y otras aves, madera, fibras, algodón, piel, oro y otros elementos. Estado: extremadamente frágil, según el museo.

extremadamente frágil, según el museo. Promesa política: Günther Fehlinger-Jahn plantea devolverlo si llega a la Presidencia de Austria.

Günther Fehlinger-Jahn plantea devolverlo si llega a la Presidencia de Austria. Situación actual: no existe una decisión oficial del Gobierno de Austria o del museo que implique la devolución.

¿El Penacho de Moctezuma regresará a México?

Por ahora no se puede afirmar que regresará. Lo que existe es una promesa política de Fehlinger-Jahn condicionada a que llegue a la Presidencia de Austria.

Además de la voluntad política, cualquier eventual traslado tendría que considerar las condiciones de conservación de la pieza y la participación de las instituciones responsables de su protección. El antecedente más relevante es precisamente el proyecto binacional de 2010-2012, que estudió la posibilidad de que el tocado pudiera ser mostrado en México.

Por ello, el escenario de un regreso a México dependería de decisiones políticas, diplomáticas, institucionales y técnicas. La publicación del candidato por sí sola no modifica la situación actual del Penacho.