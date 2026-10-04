Fuertes lluvias para mañana lunes y martes
El Servicio Meteorológico Nacional informa que del 5 al 7 de octubre de 2026 se esperan lluvias intensas a torrenciales en Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, debido a la interacción del sistema frontal núm. 1.
El Servicio Meteorológico Nacional emite un aviso sobre las condiciones meteorológicas previstas para el periodo del lunes 5 al miércoles 7 de octubre de 2026, en el cual se esperan lluvias de fuertes a torrenciales en gran parte del territorio nacional, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo.
Estas condiciones serán ocasionadas por la interacción de varios sistemas meteorológicos:
- El sistema frontal núm. 1.
- Circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera.
- Canales de baja presión.
- Divergencia en altura.
- Una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico Sur Mexicano.
- La entrada de humedad procedente del mar Caribe, el golfo de México y el océano Pacífico.
Se pronostican lluvias intensas a puntuales torrenciales en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. El noroeste del país será la única región que no presentará precipitaciones significativas.
Pronóstico detallado por día
Lunes 05 de octubre
Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm):
- Tamaulipas (sureste)
- Veracruz (norte y sur)
- Tabasco
- Chiapas (noreste, este y sur)
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- San Luis Potosí (sureste)
- Querétaro (norte y centro)
- Hidalgo (norte)
- Puebla (norte)
- Oaxaca (este y suroeste)
- Guerrero (sureste)
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Nuevo León (este y sureste)
- Campeche (suroeste)
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Baja California Sur (centro y sur)
- Nayarit
- Jalisco (sur)
- Colima
- Michoacán (este, centro, oeste y costa)
- Guanajuato (noreste y sur)
- Estado de México (este y suroeste)
- Morelos
- Tlaxcala
- Yucatán (oeste)
- Quintana Roo (sur)
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Ciudad de México.
Viento:
- 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Oaxaca (costa).
- 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Guanajuato y Querétaro; y de componente norte en las costas de Tamaulipas y Veracruz.
Oleaje:
- 2.0 a 3.0 metros: costas de Baja California Sur y Oaxaca.
- 1.0 a 2.0 metros: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y Veracruz.
Temperaturas:
- Máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.
- Máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche y Yucatán.
- Mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
Martes 06 de octubre
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Veracruz (centro y sur)
- Tabasco (oeste)
- Chiapas (oeste, centro y sur)
- Oaxaca (norte, este y oeste)
- Guerrero (sureste)
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Tamaulipas (sureste)
- Puebla (suroeste)
- Morelos
- Estado de México (este y suroeste)
- Michoacán (centro y sur)
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Jalisco (sur)
- Colima
- San Luis Potosí (este)
- Querétaro (norte)
- Hidalgo (norte)
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Campeche (sur)
- Yucatán (este)
- Quintana Roo (norte)
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Guanajuato.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Baja California y Aguascalientes.
Viento:
- 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Oaxaca (costa) y de componente norte en las costas de Tamaulipas y Veracruz.
- 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Nuevo León y San Luis Potosí.
Oleaje:
- 2.0 a 3.0 metros: costas de Baja California Sur.
- 1.0 a 2.0 metros: costas de Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.
Temperaturas:
- Máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.
- Máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla (suroeste), Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
Miércoles 07 de octubre
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Veracruz (sur)
- Tabasco (oeste)
- Chiapas (centro, este y sur)
- Oaxaca (norte y oeste)
- Guerrero (sureste)
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Puebla (suroeste)
- Morelos
- Estado de México (suroeste)
- Michoacán (este)
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Durango (oeste)
- Sinaloa (este)
- Nayarit
- Jalisco (costa y sur)
- Colima
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Campeche (este y costa)
- Yucatán (centro y este)
- Quintana Roo (norte y suroeste)
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Baja California y Aguascalientes.
Viento:
- 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costas de Guerrero y Oaxaca; y de componente norte en las costas de Tamaulipas y Veracruz.
- 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.
Oleaje:
- 2.0 a 3.0 metros: costas de Baja California Sur.
- 1.0 a 2.0 metros: costas de Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.
Temperaturas:
- Máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.
- Máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla (suroeste), Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
Recomendaciones y advertencias
El SMN advierte que las lluvias fuertes, muy fuertes, intensas y torrenciales podrían estar acompañadas de:
- Descargas eléctricas.
- Rachas de viento.
- Caída de granizo.
Además, estas precipitaciones podrían provocar:
- Incremento en los niveles de ríos y arroyos.
- Deslaves.
- Encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.
Por otro lado, las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se recomienda extremar precauciones.
Se sugiere a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y atender las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.