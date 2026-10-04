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Fuertes lluvias para mañana lunes y martes

El Servicio Meteorológico Nacional informa que del 5 al 7 de octubre de 2026 se esperan lluvias intensas a torrenciales en Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, debido a la interacción del sistema frontal núm. 1.

Fuertes lluvias para mañana lunes y martes

Del lunes 5 al miércoles 7 de octubre de 2026, el SMN pronostica lluvias muy fuertes a torrenciales en el oriente, centro y sur de México.

El Servicio Meteorológico Nacional emite un aviso sobre las condiciones meteorológicas previstas para el periodo del lunes 5 al miércoles 7 de octubre de 2026, en el cual se esperan lluvias de fuertes a torrenciales en gran parte del territorio nacional, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo.

Estas condiciones serán ocasionadas por la interacción de varios sistemas meteorológicos:

  • El sistema frontal núm. 1.
  • Circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera.
  • Canales de baja presión.
  • Divergencia en altura.
  • Una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico Sur Mexicano.
  • La entrada de humedad procedente del mar Caribe, el golfo de México y el océano Pacífico.

Se pronostican lluvias intensas a puntuales torrenciales en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. El noroeste del país será la única región que no presentará precipitaciones significativas.

Fuertes lluvias para mañana lunes y martes en estas ciudades

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Fuertes lluvias para mañana lunes y martes en estas ciudades

Pronóstico detallado por día

Lunes 05 de octubre

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm):

  • Tamaulipas (sureste)
  • Veracruz (norte y sur)
  • Tabasco
  • Chiapas (noreste, este y sur)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

  • San Luis Potosí (sureste)
  • Querétaro (norte y centro)
  • Hidalgo (norte)
  • Puebla (norte)
  • Oaxaca (este y suroeste)
  • Guerrero (sureste)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

  • Nuevo León (este y sureste)
  • Campeche (suroeste)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

  • Baja California Sur (centro y sur)
  • Nayarit
  • Jalisco (sur)
  • Colima
  • Michoacán (este, centro, oeste y costa)
  • Guanajuato (noreste y sur)
  • Estado de México (este y suroeste)
  • Morelos
  • Tlaxcala
  • Yucatán (oeste)
  • Quintana Roo (sur)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

  • Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Ciudad de México.

Viento:

  • 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Oaxaca (costa).
  • 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Guanajuato y Querétaro; y de componente norte en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

Oleaje:

  • 2.0 a 3.0 metros: costas de Baja California Sur y Oaxaca.
  • 1.0 a 2.0 metros: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y Veracruz.

Temperaturas:

  • Máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.
  • Máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche y Yucatán.
  • Mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Martes 06 de octubre

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

ALERTA: Ya hay fecha para el ingreso de un frente frío a México

México

Nuevo frente frío refrescará norte y centro de México

  • Veracruz (centro y sur)
  • Tabasco (oeste)
  • Chiapas (oeste, centro y sur)
  • Oaxaca (norte, este y oeste)
  • Guerrero (sureste)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

  • Tamaulipas (sureste)
  • Puebla (suroeste)
  • Morelos
  • Estado de México (este y suroeste)
  • Michoacán (centro y sur)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

  • Jalisco (sur)
  • Colima
  • San Luis Potosí (este)
  • Querétaro (norte)
  • Hidalgo (norte)
  • Ciudad de México
  • Tlaxcala
  • Campeche (sur)
  • Yucatán (este)
  • Quintana Roo (norte)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

  • Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Guanajuato.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

  • Baja California y Aguascalientes.

Viento:

  • 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Oaxaca (costa) y de componente norte en las costas de Tamaulipas y Veracruz.
  • 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Nuevo León y San Luis Potosí.

Oleaje:

  • 2.0 a 3.0 metros: costas de Baja California Sur.
  • 1.0 a 2.0 metros: costas de Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.

Temperaturas:

  • Máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.
  • Máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla (suroeste), Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Miércoles 07 de octubre

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

  • Veracruz (sur)
  • Tabasco (oeste)
  • Chiapas (centro, este y sur)
  • Oaxaca (norte y oeste)
  • Guerrero (sureste)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

  • Puebla (suroeste)
  • Morelos
  • Estado de México (suroeste)
  • Michoacán (este)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

  • Durango (oeste)
  • Sinaloa (este)
  • Nayarit
  • Jalisco (costa y sur)
  • Colima
  • Ciudad de México
  • Tlaxcala
  • Campeche (este y costa)
  • Yucatán (centro y este)
  • Quintana Roo (norte y suroeste)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

  • Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

  • Baja California y Aguascalientes.

Viento:

  • 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costas de Guerrero y Oaxaca; y de componente norte en las costas de Tamaulipas y Veracruz.
  • 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

Oleaje:

  • 2.0 a 3.0 metros: costas de Baja California Sur.
  • 1.0 a 2.0 metros: costas de Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.

Temperaturas:

  • Máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.
  • Máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla (suroeste), Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Recomendaciones y advertencias

El SMN advierte que las lluvias fuertes, muy fuertes, intensas y torrenciales podrían estar acompañadas de:

  • Descargas eléctricas.
  • Rachas de viento.
  • Caída de granizo.

Además, estas precipitaciones podrían provocar:

  • Incremento en los niveles de ríos y arroyos.
  • Deslaves.
  • Encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Por otro lado, las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se recomienda extremar precauciones.

Se sugiere a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y atender las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.

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