Fuertes lluvias para mañana lunes y martes

Del lunes 5 al miércoles 7 de octubre de 2026, el SMN pronostica lluvias muy fuertes a torrenciales en el oriente, centro y sur de México.

El Servicio Meteorológico Nacional informa que del 5 al 7 de octubre de 2026 se esperan lluvias intensas a torrenciales en Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, debido a la interacción del sistema frontal núm. 1.

El Servicio Meteorológico Nacional emite un aviso sobre las condiciones meteorológicas previstas para el periodo del lunes 5 al miércoles 7 de octubre de 2026, en el cual se esperan lluvias de fuertes a torrenciales en gran parte del territorio nacional, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo.

Estas condiciones serán ocasionadas por la interacción de varios sistemas meteorológicos:

El sistema frontal núm. 1 .

. Circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera.

en niveles medios y altos de la atmósfera. Canales de baja presión .

. Divergencia en altura .

. Una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico Sur Mexicano.

frente a las costas del Pacífico Sur Mexicano. La entrada de humedad procedente del mar Caribe, el golfo de México y el océano Pacífico.

Se pronostican lluvias intensas a puntuales torrenciales en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. El noroeste del país será la única región que no presentará precipitaciones significativas.

Pronóstico detallado por día

Lunes 05 de octubre

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm):

Tamaulipas (sureste)

Veracruz (norte y sur)

Tabasco

Chiapas (noreste, este y sur)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

San Luis Potosí (sureste)

Querétaro (norte y centro)

Hidalgo (norte)

Puebla (norte)

Oaxaca (este y suroeste)

Guerrero (sureste)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Nuevo León (este y sureste)

Campeche (suroeste)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Baja California Sur (centro y sur)

Nayarit

Jalisco (sur)

Colima

Michoacán (este, centro, oeste y costa)

Guanajuato (noreste y sur)

Estado de México (este y suroeste)

Morelos

Tlaxcala

Yucatán (oeste)

Quintana Roo (sur)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Ciudad de México.

Viento:

20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Oaxaca (costa).

Oaxaca (costa). 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Guanajuato y Querétaro; y de componente norte en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

Oleaje:

2.0 a 3.0 metros: costas de Baja California Sur y Oaxaca.

costas de Baja California Sur y Oaxaca. 1.0 a 2.0 metros: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y Veracruz.

Temperaturas:

Máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. Máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche y Yucatán.

Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche y Yucatán. Mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Martes 06 de octubre

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

Veracruz (centro y sur)

Tabasco (oeste)

Chiapas (oeste, centro y sur)

Oaxaca (norte, este y oeste)

Guerrero (sureste)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Tamaulipas (sureste)

Puebla (suroeste)

Morelos

Estado de México (este y suroeste)

Michoacán (centro y sur)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Jalisco (sur)

Colima

San Luis Potosí (este)

Querétaro (norte)

Hidalgo (norte)

Ciudad de México

Tlaxcala

Campeche (sur)

Yucatán (este)

Quintana Roo (norte)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Guanajuato.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Baja California y Aguascalientes.

Viento:

20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Oaxaca (costa) y de componente norte en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

Oaxaca (costa) y de componente norte en las costas de Tamaulipas y Veracruz. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Nuevo León y San Luis Potosí.

Oleaje:

2.0 a 3.0 metros: costas de Baja California Sur.

costas de Baja California Sur. 1.0 a 2.0 metros: costas de Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.

Temperaturas:

Máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. Máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla (suroeste), Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla (suroeste), Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Miércoles 07 de octubre

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

Veracruz (sur)

Tabasco (oeste)

Chiapas (centro, este y sur)

Oaxaca (norte y oeste)

Guerrero (sureste)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Puebla (suroeste)

Morelos

Estado de México (suroeste)

Michoacán (este)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Durango (oeste)

Sinaloa (este)

Nayarit

Jalisco (costa y sur)

Colima

Ciudad de México

Tlaxcala

Campeche (este y costa)

Yucatán (centro y este)

Quintana Roo (norte y suroeste)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Baja California y Aguascalientes.

Viento:

20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costas de Guerrero y Oaxaca; y de componente norte en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

costas de Guerrero y Oaxaca; y de componente norte en las costas de Tamaulipas y Veracruz. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

Oleaje:

2.0 a 3.0 metros: costas de Baja California Sur.

costas de Baja California Sur. 1.0 a 2.0 metros: costas de Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.

Temperaturas:

Máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. Máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla (suroeste), Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla (suroeste), Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Recomendaciones y advertencias

El SMN advierte que las lluvias fuertes, muy fuertes, intensas y torrenciales podrían estar acompañadas de:

Descargas eléctricas.

Rachas de viento.

Caída de granizo.

Además, estas precipitaciones podrían provocar:

Incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Deslaves.

Encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Por otro lado, las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se recomienda extremar precauciones.

Se sugiere a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y atender las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.