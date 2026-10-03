Profeco explica cómo identificar la publicidad engañosa cuando vas a comprar: estas son 6 señales de alerta

Profeco señala que la publicidad puede influir en una decisión equivocada cuando omite información, exagera características o no explica claramente las condiciones de una promoción.

Cuando una oferta parece demasiado atractiva, el precio cambia al llegar a la caja o las condiciones importantes aparecen escondidas en letras pequeñas, conviene detenerse antes de comprar.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) explicó en la Revista del Consumidor de octubre de 2026 cuáles son algunas de las señales que pueden ayudar a identificar publicidad que resulte engañosa o que pueda inducir a error.

De acuerdo con el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la información y publicidad dirigida a los consumidores debe ser veraz, comprobable y clara, además de no inducir a error o confusión.

Profeco señala que la publicidad puede influir en una decisión equivocada cuando omite información, exagera características o no explica claramente las condiciones de una promoción.

¿Cómo identificar publicidad engañosa antes de comprar?

Profeco reúne seis señales de alerta que conviene revisar:

Promociones u ofertas: un descuento puede impulsar una compra apresurada. Antes de pagar, verifica el precio y todas las condiciones.

un descuento puede impulsar una compra apresurada. Antes de pagar, verifica el precio y todas las condiciones. Urgencia fabricada: expresiones como “última oportunidad” o “solo por hoy” pueden presionar al consumidor. Compara antes de decidir.

expresiones como “última oportunidad” o “solo por hoy” pueden presionar al consumidor. Compara antes de decidir. Condiciones escondidas: algunas promociones incluyen restricciones que aparecen en letras pequeñas o en apartados poco visibles.

algunas promociones incluyen restricciones que aparecen en letras pequeñas o en apartados poco visibles. Cargos adicionales: el precio anunciado puede aumentar con envío, servicio u otros conceptos. Revisa siempre el costo total .

el precio anunciado puede aumentar con envío, servicio u otros conceptos. Revisa siempre el . Publicidad en redes sociales: una recomendación de un influencer puede formar parte de una colaboración comercial pagada.

una recomendación de un influencer puede formar parte de una colaboración comercial pagada. Promesas exageradas: conviene desconfiar de productos o servicios que prometen resultados extraordinarios sin evidencia que los respalde.

Un descuento de 80% que terminó costando más

La Revista del Consumidor plantea un caso hipotético para mostrar cómo puede presentarse este tipo de publicidad.

Un consumidor encuentra en redes sociales un teléfono de alta gama anunciado con 80% de descuento, acompañado de mensajes como “¡Solo hoy!” y “Últimas piezas”. El precio mostrado es de 4 mil pesos.

Sin embargo, al avanzar en la compra, el costo termina aumentando a 5 mil 200 pesos debido a cargos de envío, servicio y otros conceptos que no aparecían claramente en el anuncio inicial.

Además, las condiciones del descuento estaban colocadas en letras pequeñas y establecían que la promoción únicamente aplicaba bajo determinadas circunstancias.

El ejemplo ilustra por qué Profeco recomienda no fijarse solamente en el porcentaje de descuento, sino comparar el precio final y leer las condiciones completas antes de proporcionar datos de pago.

Profeco recomienda revisar precios, condiciones, letras pequeñas y cargos adicionales antes de comprar, especialmente cuando una oferta parece demasiado atractiva.

Oferta y promoción no significan exactamente lo mismo

Profeco también distingue entre ambos conceptos.

Una promoción puede ofrecer un beneficio adicional relacionado con la compra, mientras que una oferta implica un precio menor.

En ambos casos, el consumidor debe poder conocer las condiciones y estas deben respetarse tal como fueron publicadas.

¿Qué hacer si detectas publicidad que puede ser engañosa?

No es necesario completar una compra para actuar.

Profeco recomienda conservar la evidencia, por ejemplo capturas de pantalla del anuncio, precios, condiciones y cualquier información que permita documentar la publicidad.

La dependencia señala que puede analizarse un anuncio cuando el consumidor considere que es falso, engañoso o susceptible de provocar error o confusión.

Las señales que debes revisar antes de pagar

Comprueba que el descuento realmente se refleje en el precio.

Busca restricciones y condiciones de la promoción.

Revisa si existen gastos de envío o cargos adicionales.

No compres únicamente porque aparece un mensaje de urgencia.

Identifica cuándo una recomendación en redes es publicidad.

Desconfía de promesas extraordinarias sin sustento.

La recomendación central de Profeco puede resumirse en tres acciones: analizar, comparar y leer antes de comprar.