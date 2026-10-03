Hombre es procesado en Guanajuato por intentar matar a su madre con un martillo cuando ella le impidió llevarse objetos de valor

El hombre fue vinculado a proceso por presuntamente atacar a su madre con un martillo en Guanajuato. Foto: Fiscalía Guanajuato

La Fiscalía de Guanajuato informó que el hombre fue vinculado a proceso y quedó en prisión preventiva, luego de que presuntamente golpeara a su madre en la cabeza durante el ataque ocurrido dentro de su domicilio.

Un hombre identificado como Roberto fue vinculado a proceso penal por tentativa de feminicidio, luego de que presuntamente atacara a su madre con un martillo en un domicilio familiar de San Diego de la Unión, Guanajuato. La mujer resultó gravemente herida durante la agresión, informó la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE).

Los hechos ocurrieron el 24 de septiembre, alrededor de las 15:30 horas, cuando, de acuerdo con la investigación ministerial citada por la Fiscalía, Roberto habría intentado llevarse objetos de valor de la vivienda y su madre trató de impedirlo.

La agresión ocurrió dentro de un domicilio familiar

Según la información de la FGE, ante la negativa de su madre, Roberto reaccionó de manera violenta, la amenazó y la golpeó en la cabeza con un martillo.

La mujer cayó al suelo después de recibir los golpes y quedó gravemente herida. De acuerdo con la Fiscalía, en ese momento también se encontraba presente un hermano del presunto agresor.

Tras la agresión, Roberto habría manifestado que había terminado con la vida de su madre y posteriormente huyó del lugar.

Sin embargo, la información proporcionada por la Fiscalía establece que el caso es investigado como tentativa de feminicidio, por lo que la víctima sobrevivió al ataque.

Policía detuvo al presunto agresor

Después de la agresión, elementos de la Policía de San Diego de la Unión localizaron y detuvieron a Roberto para ponerlo a disposición del Ministerio Público.

Durante la audiencia inicial, un juez de control calificó como legal la detención realizada por los primeros respondientes.

Posteriormente, el juez determinó vincularlo a proceso por el delito de tentativa de feminicidio y ordenó que permaneciera en prisión preventiva mientras continúa el proceso penal.

La Fiscalía señaló que la investigación ministerial permitió establecer, hasta esta etapa, la presunta responsabilidad del detenido en la agresión ocurrida el 24 de septiembre en San Diego de la Unión.