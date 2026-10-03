Gobierno federal acelera la inversión física: destina 85.9 mil millones de pesos en agosto y perfila más obras para 2027

El plan ferroviario del Gobierno de México contempla 2,400 km de vías y 750 mil mdp de inversión, beneficiando a más de 41.3 millones de personas en 10 estados, con una reducción promedio del 40% en tiempos de viaje y 220 mil usuarios diarios. Foto: Ilustrativa de CHatGPT

En contraste, el gasto neto total del gobierno federal durante el mes ascendió a 657 mil 684.7 millones de pesos.

Ciudad de México.— Uno de cada ocho pesos que gastó el gobierno federal durante agosto se destinó a obras de infraestructura, adquisiciones y otros proyectos de inversión física, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Durante el octavo mes del año, el gobierno ejerció 85 mil 884.6 millones de pesos en inversión física, cifra que representó un incremento de 22.3 por ciento en términos reales respecto a agosto de 2025.

En contraste, el gasto neto total del gobierno federal durante el mes ascendió a 657 mil 684.7 millones de pesos.

La proporción significa que alrededor de 13 de cada 100 pesos ejercidos durante agosto correspondieron a inversión física, un componente del gasto público particularmente relevante porque concentra recursos destinados a ampliar o mejorar la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios públicos.

La inversión física alcanza su mayor nivel para agosto desde 2022

El monto ejercido durante agosto también representó la cifra más elevada para un mismo mes desde 2022.

En agosto de aquel año, la inversión física alcanzó 103 mil 336.3 millones de pesos, por lo que el nivel registrado en 2026 todavía se encuentra por debajo de aquel máximo, aunque muestra una recuperación respecto de los años posteriores.

La inversión física comprende los recursos utilizados por dependencias y entidades públicas para construcción de infraestructura, obras públicas y adquisiciones de bienes de capital autorizadas.

Su comportamiento es relevante porque, a diferencia de otros componentes del gasto corriente, puede contribuir a incrementar la capacidad productiva y de prestación de servicios del sector público.

En ocho meses se han ejercido 539 mil millones de pesos

Entre enero y agosto, el gobierno federal acumuló 539 mil 489 millones de pesos en inversión física, un incremento de 1.9 por ciento anual en términos reales.

Hacienda atribuye este comportamiento al avance de distintos proyectos estratégicos de infraestructura.

Aunque el crecimiento acumulado es menor al observado únicamente en agosto, los datos muestran una aceleración de la inversión hacia la segunda mitad del año.

El comportamiento mensual resulta especialmente relevante porque la inversión pública suele concentrarse de manera desigual a lo largo del ejercicio fiscal, conforme avanzan las obras, licitaciones, contratos y proyectos programados.

Salud registra uno de los mayores incrementos

Por sectores, la evolución de la inversión muestra diferencias importantes.

Entre enero y agosto, los recursos destinados a vivienda y servicios a la comunidad aumentaron 5.9 por ciento respecto del mismo periodo del año anterior.

La inversión en educación registró un incremento de 18.5 por ciento.

Pero uno de los mayores aumentos se presentó en salud.

Durante los primeros ocho meses del año, la inversión destinada a este sector fue 2.7 veces superior a la registrada en el mismo periodo de 2025.

El incremento se relaciona con el fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad de atención del sistema público de salud planteado por el gobierno federal.

Esto incluye recursos destinados a ampliar o mejorar la capacidad física necesaria para la prestación de servicios, aunque el impacto final de la inversión dependerá también de factores como operación, mantenimiento, personal, equipamiento y disponibilidad presupuestaria para mantener funcionando la infraestructura.

Gobierno perfila una mayor inversión para 2027

La estrategia de inversión física tendrá continuidad en el proyecto presupuestario para 2027.

La SHCP plantea que los proyectos de inversión estén articulados con el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, mediante el cual se busca movilizar recursos públicos y privados para desarrollar infraestructura en sectores considerados estratégicos.

Entre las áreas contempladas se encuentran:

Energía.

Trenes.

Carreteras.

Puertos.

Salud.

Agua.

Educación.

Aeropuertos.

El objetivo planteado por el gobierno no se limita a construir infraestructura.

La estrategia busca también impulsar el desarrollo regional, generar empleos y fortalecer cadenas productivas, con la expectativa de que las obras públicas tengan efectos adicionales sobre la actividad económica.

Polos de Desarrollo buscan atraer inversión privada

A esta estrategia se suman los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, diseñados para atraer inversiones y generar empleos en distintas regiones del país.

El planteamiento combina así recursos públicos con la intención de estimular inversión privada alrededor de determinadas zonas y sectores.

La lógica es que la infraestructura financiada por el Estado pueda funcionar como una plataforma para atraer nuevas actividades económicas y mejorar la conectividad y capacidad productiva regional.

El reto: invertir más sin perder eficiencia

El aumento de la inversión física ocurre en un contexto en el que las finanzas públicas enfrentan presiones por el nivel de endeudamiento y el costo financiero.

En un análisis previo, especialistas de México Evalúa señalaron que el entorno económico requiere especial cuidado en la utilización de los recursos públicos, particularmente ante los riesgos asociados a las condiciones fiscales y al mantenimiento del grado de inversión.

Desde esta perspectiva, el debate no se limita a determinar cuánto dinero se destina a infraestructura, sino también a identificar qué proyectos generan mayores beneficios económicos y sociales.

No todo el gasto público tiene el mismo efecto sobre la economía. Una inversión en infraestructura puede tener impactos diferentes dependiendo de factores como su utilidad, ubicación, costo, ejecución, mantenimiento y capacidad para elevar la productividad.

Por ello, uno de los principales desafíos para el gobierno será mantener el ritmo de inversión sin sacrificar la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Infraestructura como apuesta para el crecimiento

Los datos de agosto muestran un repunte significativo de la inversión física, con 85.9 mil millones de pesos ejercidos en un solo mes y un crecimiento real anual de 22.3 por ciento.

En el acumulado, sin embargo, el avance es más moderado: 1.9 por ciento durante enero-agosto.

La diferencia entre ambos datos refleja que el comportamiento mensual todavía debe observarse junto con la evolución del resto del año para determinar si el aumento de agosto representa una aceleración sostenida.

De cara a 2027, el gobierno apuesta por mantener la inversión como uno de los componentes de su estrategia económica, con proyectos que abarcan desde ferrocarriles y carreteras hasta salud, agua, energía y aeropuertos.

El desafío será convertir ese mayor gasto en infraestructura terminada y funcional, al tiempo que se preserva la sostenibilidad de las finanzas públicas y se garantiza que los recursos se concentren en proyectos capaces de generar beneficios duraderos para la economía y los servicios públicos.