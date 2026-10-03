Frentes fríos en México: ¿cuántos llegarán en octubre?

Conoce el pronóstico del SMN para las próximas semanas y cómo avanzará la temporada de sistemas frontales.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica 7 frentes fríos para México durante septiembre de 2026, como parte de la temporada de sistemas frontales 2026-2027, que comenzó en septiembre y concluirá en mayo.

De acuerdo con el pronóstico presentado por el SMN, organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan 56 sistemas frontales durante toda la temporada, frente a un promedio climatológico de 50 registrado entre 1990 y 2020. Para octubre se contempla el ingreso de siete sistemas al territorio nacional.

Frentes fríos en México: SMN prevé cambios para octubre

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¿Cuántos frentes fríos llegarán a México en octubre de 2026?

El SMN contempla 7 sistemas frontales durante octubre, segundo mes de la temporada 2026-2027. El pronóstico mensual forma parte de la previsión estacional presentada por la dependencia federal.

El calendario estimado para toda la temporada es:

Septiembre 2026: 3 frentes fríos.

3 frentes fríos. Octubre 2026: 7 frentes fríos.

7 frentes fríos. Noviembre 2026: 8 frentes fríos.

8 frentes fríos. Diciembre 2026: 9 frentes fríos.

9 frentes fríos. Enero 2027: 8 frentes fríos.

8 frentes fríos. Febrero 2027: 7 frentes fríos.

7 frentes fríos. Marzo 2027: 6 frentes fríos.

6 frentes fríos. Abril 2027: 6 frentes fríos.

6 frentes fríos. Mayo 2027: 2 frentes fríos.

En conjunto, el SMN estima 56 sistemas frontales durante el periodo septiembre de 2026-mayo de 2027.

¿Qué efectos se esperan por los frentes fríos de octubre?

El SMN señaló que la temporada estará influida por El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), cuya fase cálida se prevé que continúe fortaleciéndose durante los siguientes meses.

Para octubre, el organismo prevé que las lluvias se mantengan en condiciones normales o por arriba del promedio climatológico. Además, durante la temporada se contempla una mayor frecuencia de eventos de Norte, que pueden generar incremento del viento, oleaje y precipitaciones en zonas costeras del golfo de México.

El fenómeno de El Niño también se relaciona con una mayor frecuencia de frentes fríos durante el invierno. El SMN había informado en junio que existía 63 % de probabilidad de que alcanzara la categoría de muy fuerte entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

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¿Cuándo inicia y termina la temporada de frentes fríos 2026-2027?

La temporada estadística de frentes fríos inició en septiembre de 2026 y concluirá en mayo de 2027. El calendario del SMN es una previsión estacional y la ocurrencia y características de cada sistema se actualizan mediante los pronósticos meteorológicos conforme se aproximan las fechas.

Para consultar las condiciones meteorológicas de cada día, el SMN mantiene publicados sus pronósticos de precipitación, temperaturas y viento, además de información específica sobre sistemas frontales.