¿Comprarás departamento? Así puedes saber si el edificio resistirá un temblor

Una inspección visual no sustituye un dictamen profesional, pero puede ayudar a identificar elementos que requieren una revisión más detallada. Foto: Gemini IA.

En la Ciudad de México, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones mantiene un padrón de Directores Responsables de Obra y Corresponsables en Seguridad Estructural.

MÉXICO.- Comprar o rentar una vivienda implica revisar más que su ubicación, precio o distribución. La seguridad estructural del inmueble también debe formar parte de la evaluación, desde la documentación técnica y el estado de columnas y muros hasta las condiciones de los edificios vecinos y el mantenimiento.

La guía proporcionada por SkyAlert recomienda reunir información sobre el inmueble, observar posibles debilidades estructurales, revisar las construcciones colindantes, preguntar por los protocolos de emergencia y, antes de tomar una decisión, consultar a un ingeniero estructural que pueda evaluar las condiciones específicas de la construcción.

¿Qué revisar en una vivienda antes de comprarla o rentarla?

El primer paso es reunir la mayor cantidad posible de información sobre el inmueble. Entre los documentos que conviene solicitar están los planos estructurales y la memoria de cálculo, ya que permiten conocer aspectos relacionados con el diseño, la resistencia y la estabilidad de la construcción.

También es recomendable preguntar:

Cuándo fue construido el inmueble. SkyAlert señala que debe considerarse si la construcción es anterior a 1985, debido a los cambios registrados en los reglamentos de construcción después del sismo de ese año.

SkyAlert señala que debe considerarse si la construcción es anterior a 1985, debido a los cambios registrados en los reglamentos de construcción después del sismo de ese año. Quién diseñó la estructura. Conviene identificar al arquitecto, ingeniero o despacho responsable y conocer su experiencia.

Conviene identificar al arquitecto, ingeniero o despacho responsable y conocer su experiencia. Si ha tenido modificaciones o reparaciones. Es importante saber qué trabajos se realizaron, quién los ejecutó y si el inmueble ha enfrentado sismos anteriormente.

Es importante saber qué trabajos se realizaron, quién los ejecutó y si el inmueble ha enfrentado sismos anteriormente. Qué revisiones estructurales se han realizado. Preguntar por inspecciones efectuadas por especialistas puede aportar información adicional sobre el estado de la construcción.

Una inspección visual no sustituye un dictamen profesional, pero puede ayudar a identificar elementos que requieren una revisión más detallada.

En el caso de la Ciudad de México, las autoridades publicaron en noviembre de 2023 la actualización de diversas Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones, entre ellas disposiciones relacionadas con criterios de diseño estructural, cimentaciones y diseño por sismo. Instituto de Seguridad Ciudadana

¿Qué señales de riesgo se pueden detectar a simple vista?

Una inspección visual no sustituye un dictamen profesional, pero puede ayudar a identificar elementos que requieren una revisión más detallada.

SkyAlert recomienda prestar atención a estos puntos:

Estacionamiento en planta baja: observar la distribución de muros en los niveles superiores y posibles diferencias importantes en la configuración de la estructura.

observar la distribución de muros en los niveles superiores y posibles diferencias importantes en la configuración de la estructura. Edificios en esquina: revisar la disposición de los muros en las fachadas y la configuración general de la construcción.

revisar la disposición de los muros en las fachadas y la configuración general de la construcción. Muros estructurales: identificar los elementos de concreto que forman parte del sistema resistente del edificio.

identificar los elementos de concreto que forman parte del sistema resistente del edificio. Columnas continuas: verificar visualmente que las columnas o muros de carga mantengan continuidad entre los distintos niveles.

verificar visualmente que las columnas o muros de carga mantengan continuidad entre los distintos niveles. Daños o deformaciones visibles: cualquier inclinación, daño evidente u otra alteración debe ser evaluada por un especialista antes de ocupar el inmueble.

La observación sirve como una primera revisión, pero no permite determinar por sí sola que una vivienda sea segura ante un sismo. El comportamiento estructural depende también de elementos que no pueden evaluarse únicamente a simple vista.

¿Por qué también hay que revisar los edificios vecinos?

La seguridad de una construcción no depende exclusivamente de su propio sistema estructural. Las edificaciones cercanas también pueden influir en las condiciones que se presentan durante un movimiento sísmico.

Antes de comprar o rentar, conviene revisar:

Separación entre edificios: las construcciones colindantes no deberían estar en contacto directo cuando exista una separación prevista para evitar golpes entre estructuras.

las construcciones colindantes no deberían estar en contacto directo cuando exista una separación prevista para evitar golpes entre estructuras. Altura de los entrepisos: observar si los niveles de edificios vecinos presentan diferencias importantes de altura.

observar si los niveles de edificios vecinos presentan diferencias importantes de altura. Daños visibles: prestar atención a inmuebles inclinados, deteriorados o con afectaciones estructurales evidentes.

prestar atención a inmuebles inclinados, deteriorados o con afectaciones estructurales evidentes. Espacios entre construcciones: comprobar que las separaciones existentes no estén obstruidas.

Estos aspectos requieren una evaluación técnica cuando existe alguna señal de riesgo. En la Ciudad de México, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones contempla revisiones de seguridad estructural que incluyen el análisis de la estructura, cimentación y estudio geotécnico para determinar el nivel de seguridad de una edificación. Instituto de Seguridad Ciudadana

¿Qué mantenimiento y protocolos de emergencia debe tener un edificio?

El diseño estructural no es el único elemento que debe revisarse. También es conveniente conocer las condiciones de mantenimiento y las medidas de preparación del inmueble.

Antes de habitarlo, pregunta si:

Se han realizado revisiones periódicas por ingenieros estructurales .

. Existen protocolos de emergencia .

. Se realizan simulacros .

. Están identificadas las salidas de emergencia y zonas seguras .

. Los extintores se encuentran disponibles y en condiciones de funcionamiento.

En caso de observar daños en una edificación después de un sismo, CENAPRED recomienda reportarlos a las autoridades correspondientes de seguridad, protección civil y obras, según la jurisdicción. Gobierno de México

¿Qué tecnologías antisísmicas puede tener un edificio?

Algunas construcciones incorporan sistemas diseñados para modificar la respuesta de la estructura durante un sismo. La guía de SkyAlert menciona tres ejemplos:

Aisladores de base: separan la estructura del movimiento del terreno mediante elementos que reducen la transmisión de vibraciones.

separan la estructura del movimiento del terreno mediante elementos que reducen la transmisión de vibraciones. Amortiguadores sísmicos: ayudan a disipar parte de la energía producida por el movimiento.

ayudan a disipar parte de la energía producida por el movimiento. Disipadores de energía: concentran parte de la respuesta estructural en elementos diseñados para disipar energía y reducir afectaciones en otros componentes.

La presencia de alguno de estos sistemas no debe interpretarse por sí misma como una certificación de seguridad. Su funcionamiento, diseño, instalación y mantenimiento requieren una evaluación técnica.

¿Quién puede evaluar la seguridad estructural de una vivienda?

Para determinar las condiciones reales de un inmueble, SkyAlert recomienda acudir con un ingeniero estructural certificado. El especialista puede revisar los planos, materiales y características de la construcción y emitir una evaluación profesional.

En la Ciudad de México, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones mantiene un padrón de Directores Responsables de Obra y Corresponsables en Seguridad Estructural, además de información sobre servicios de revisión de seguridad estructural. Instituto de Seguridad Ciudadana

La fuente proporcionada también señala a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural (SMIE) como un punto de contacto para localizar profesionales del área. Antes de contratar una evaluación, conviene confirmar las credenciales y el alcance del servicio que ofrece el especialista.

La revisión profesional cobra especial importancia cuando existen daños visibles, modificaciones estructurales, dudas sobre la documentación del inmueble o antecedentes de afectaciones por sismos.