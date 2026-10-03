Buró de crédito: Quién puede consultar si estás en él

La página oficial de Buró de Crédito también indica actualmente que los reportes adicionales dentro del mismo periodo tienen un costo.

El Buró de Crédito no es una lista de deudores ni determina si una persona recibe o no un financiamiento. Es una Sociedad de Información Crediticia que concentra información sobre el comportamiento de pago de personas y empresas; además, el titular puede solicitar su Reporte de Crédito Especial gratis cada 12 meses bajo las condiciones establecidas. Revista Condusef

La información está regulada por la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, cuya última reforma publicada en el sitio de la Cámara de Diputados corresponde al 24 de enero de 2024. La legislación establece derechos para consultar el historial y reglas sobre el manejo de la información crediticia. Cámara de Diputados

¿Qué es realmente el Buró de Crédito y qué información guarda?

El Buró de Crédito recibe información de los otorgantes de financiamiento y construye historiales crediticios. Aparecer en sus registros no significa por sí mismo tener una deuda vencida: una persona puede formar parte del historial simplemente porque tiene o tuvo un crédito.

La CONDUSEF explica que el historial registra tanto los pagos puntuales como los atrasos y que las instituciones utilizan esta información, junto con otros factores, para evaluar solicitudes de financiamiento. Condusef

Entre los datos que pueden aparecer en el Reporte de Crédito Especial se encuentran:

Fecha de apertura de los créditos.

Historial de pagos.

Saldo actual.

Límite de crédito.

Consultas realizadas al historial.

Información de los otorgantes de crédito.

Fecha estimada de eliminación de determinados registros. Buró de Crédito

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¿Quién puede consultar tu historial crediticio?

La consulta por parte de un otorgante de crédito requiere, como regla general, autorización expresa del titular. El propio Buró de Crédito señala que únicamente el titular y los otorgantes a los que haya dado autorización pueden consultar el historial, con las excepciones previstas por la legislación. Buró de Crédito

La Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia establece además obligaciones para los usuarios de la información y reglas para conservar las autorizaciones de las consultas realizadas. Cámara de Diputados

¿El Buró de Crédito decide si te aprueban un préstamo?

Buró de Crédito no autoriza ni rechaza créditos. Su función es proporcionar el historial a los otorgantes autorizados.

La decisión corresponde a la institución que ofrece el financiamiento, que puede considerar el historial crediticio junto con otros elementos como ingresos, compromisos de pago y sus propias políticas de riesgo. Buró de Crédito

Por ello, tener un registro en Buró no equivale a estar “boletinado”. La CONDUSEF ha señalado que el llamado concepto de “lista negra” es un mito y que el historial también registra el cumplimiento de las obligaciones. Condusef

¿Cada cuánto puedes consultar gratis tu Buró de Crédito?

El Reporte de Crédito Especial puede solicitarse gratuitamente cada 12 meses cuando se cumplen las condiciones establecidas para la entrega gratuita. Buró de Crédito señala que el reporte es gratuito si corresponde a la primera solicitud dentro de un periodo de 12 meses y se solicita por correo electrónico o se recoge directamente en su oficina de atención. Buró de Crédito

La página oficial de Buró de Crédito también indica actualmente que los reportes adicionales dentro del mismo periodo tienen un costo; por ello, antes de realizar una segunda consulta conviene revisar las condiciones vigentes directamente en el sitio oficial. Buró de Crédito

¿Qué necesitas para consultar tu Reporte de Crédito Especial?

Para realizar la consulta en línea, Buró de Crédito recomienda tener información relacionada con los créditos registrados a tu nombre. Entre los datos que pueden solicitarse están:

Información de una tarjeta de crédito activa.

Datos de créditos automotrices vigentes o pagados en los últimos seis años.

Información de créditos hipotecarios vigentes o liquidados en ese periodo.

Datos personales necesarios para identificar al titular. Buró de Crédito

El Reporte de Crédito Especial también permite identificar qué instituciones han consultado el historial, ya que debe incluir a los otorgantes que reportaron información y aquellos que realizaron consultas durante los últimos 24 meses. Buró de Crédito

¿Cuánto tiempo permanece una deuda en el Buró de Crédito?

La permanencia de la información no es igual para todos los adeudos. La Ley y las reglas aplicables establecen plazos que dependen, entre otros elementos, del monto de la deuda y de las condiciones del registro. CONDUSEF señala que determinados historiales pueden permanecer entre uno y seis años. Revista Condusef

Además, pagar una deuda no significa que el historial desaparezca inmediatamente. Cuando una persona se pone al corriente, el comportamiento actualizado puede reflejarse en el historial, aunque la información permanezca durante el plazo que corresponda. Revista Condusef

¿Es una lista negra? No ¿Quién decide si te dan un crédito? El otorgante, no Buró de Crédito ¿Puedes consultar tu propio reporte? Sí ¿El Reporte de Crédito Especial es gratis? Sí, cada 12 meses bajo las condiciones establecidas ¿Se requiere autorización para que un otorgante consulte tu historial? Sí, como regla general ¿Cuánto tiempo puede permanecer información crediticia? Depende del registro y del monto; determinados adeudos pueden permanecer de 1 a 6 años

¿Dónde consultar el Buró de Crédito de forma segura?

La consulta debe realizarse directamente mediante los canales oficiales de Buró de Crédito. La propia institución advierte sobre sitios que ofrecen modificar o eliminar historiales a cambio de dinero, mientras que CONDUSEF también recomienda utilizar las páginas oficiales para evitar proporcionar datos personales a sitios fraudulentos. Revista Condusef

El Reporte de Crédito Especial permite revisar si los datos son correctos, identificar consultas realizadas y detectar posibles créditos que no hayan sido contratados por el titular. Si existe un error, el usuario puede iniciar el procedimiento de reclamación correspondiente ante la Sociedad de Información Crediticia o acudir a CONDUSEF. Buró de Crédito