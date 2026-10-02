Verificación vehicular Edomex: qué autos verifican en octubre y cuánto cuesta

Los vehículos con estas terminaciones de placa tienen hasta finales de octubre o noviembre para cumplir con el calendario correspondiente.

Los vehículos con engomado rojo y placas terminadas en 3 o 4 deben concluir su verificación vehicular durante octubre de 2026, con fecha límite del 31 de octubre. En este mismo mes comienza el periodo para los autos con engomado verde y placas 1 o 2, que tendrán hasta el 30 de noviembre para realizar el trámite.

El calendario corresponde al segundo semestre de 2026 del Estado de México y organiza la verificación de acuerdo con el color del engomado y el último dígito de la placa. Para realizar el trámite es necesario obtener previamente una cita en el sistema oficial de verificación vehicular del Gobierno del Estado de México.

¡Atención #EdoMex!

Verificación Vehicular 2026 del Segundo Semestre. Programa tu cita aquí: https://t.co/BrDDbHrBLv

y contribuye a un aire más limpio.#ElPoderDeServir pic.twitter.com/TXtpoFEkPb — Medio Ambiente (@AmbienteEdomex) August 21, 2026

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¿Qué autos deben verificar en octubre de 2026 en Edomex?

Durante octubre coinciden dos periodos del calendario:

Engomado rojo, placas 3 o 4: periodo septiembre-octubre. Fecha límite: 31 de octubre de 2026.

periodo septiembre-octubre. Engomado verde, placas 1 o 2: periodo octubre-noviembre. Fecha límite: 30 de noviembre de 2026.

Esto significa que para las placas 3 y 4, octubre es el último mes del periodo correspondiente, mientras que para las terminaciones 1 y 2 apenas comienza el plazo.

¿Cuánto cuesta la verificación vehicular en Edomex en 2026?

Las tarifas vigentes desde febrero de 2026 se determinaron con base en la UMA de ese año. El INEGI estableció el valor diario de la UMA en 117.31 pesos.

Las tarifas comunicadas para los centros de verificación autorizados son:

Holograma 00: $1,197 pesos.

$1,197 pesos. Holograma 0: $610 pesos.

$610 pesos. Holograma 1: $469 pesos.

$469 pesos. Holograma 2: $469 pesos.

$469 pesos. Exento y D: sin costo.

sin costo. Exento voluntario: $630 pesos.

La Dirección General correspondiente notificó a los centros autorizados que las tarifas de 2026 entraron en vigor el 1 de febrero, con base en el valor actualizado de la UMA.

¿Cuál es el calendario de verificación del segundo semestre de 2026?

El programa queda de la siguiente manera:

5 y 6, engomado amarillo: julio-agosto; límite 31 de agosto .

julio-agosto; límite . 7 y 8, engomado rosa: agosto-septiembre; límite 30 de septiembre .

agosto-septiembre; límite . 3 y 4, engomado rojo: septiembre-octubre; límite 31 de octubre .

septiembre-octubre; límite . 1 y 2, engomado verde: octubre-noviembre; límite 30 de noviembre .

octubre-noviembre; límite . 9 y 0, engomado azul: noviembre-diciembre; límite 31 de diciembre.

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¿Dónde se agenda la cita para la verificación vehicular?

La cita se obtiene mediante el Sistema de Citas de Verificación Vehicular del Estado de México. El portal oficial permite iniciar el proceso y consultar posteriormente los datos de la cita mediante la placa del vehículo.

Quienes no realicen la verificación dentro del periodo correspondiente pueden quedar sujetos a una multa por verificación extemporánea. La Secretaría de Seguridad del Estado de México señala actualmente una sanción de 30 UMA, que con el valor de 2026 equivale a $3,519.30 pesos.