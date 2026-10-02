Por qué a Ovidio Guzmán lo están juzgando en Estados Unidos y por qué se retrasó su audiencia por octava ocasión

Esto es lo que se acordó para el juicio de Ovidio Guzmán agendado para julio del 2026

La información sobre su ubicación específica no está disponible públicamente de manera consistente.

ESTADOS UNIDOS.- Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, espera que una corte federal de Chicago determine su sentencia tras declararse culpable de cargos relacionados con narcotráfico. La próxima audiencia públicamente reportada estaba prevista para el 28 de octubre de 2026 ante la jueza Sharon Johnson Coleman, pero se volvió a aplazar para el 7 de diciembre.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que Guzmán López se declaró culpable el 11 de julio de 2025 ante la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois de dos cargos de conspiración para distribuir drogas y dos relacionados con la operación continuada de una empresa criminal. El acuerdo de culpabilidad resolvió cargos presentados en Illinois y Nueva York. Departamento de Justicia

El calendario público de la jueza Coleman muestra que tiene programadas actividades judiciales durante octubre y señala restricciones específicas para varias fechas de ese mes. Corte Séptimo Circuito

Se declaró culpable

Guzmán López ya se declaró culpable, por lo que el proceso se encuentra en la etapa previa a la determinación de la pena. El Departamento de Justicia informó en julio de 2025 que la jueza Coleman no había establecido una fecha de sentencia al momento de aceptar la declaración de culpabilidad. Departamento de Justicia

Uno de los elementos contemplados en el acuerdo es la cooperación de Guzmán López con las autoridades estadounidenses. La consideración que finalmente pueda tener esa cooperación depende del proceso judicial y de la valoración que hagan las autoridades y el tribunal.

Entre los términos confirmados por el Departamento de Justicia se encuentra el acuerdo para la entrada de una orden de decomiso monetario por 80 millones de dólares, correspondiente a recursos vinculados con sus delitos. Departamento de Justicia

Datos clave del proceso:

Nombre: Ovidio Guzmán López.

Ovidio Guzmán López. Alias: “El Ratón”.

“El Ratón”. Tribunal: Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, en Chicago.

Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, en Chicago. Jueza: Sharon Johnson Coleman. Corte Séptimo Circuito

Sharon Johnson Coleman. Corte Séptimo Circuito Declaración de culpabilidad: 11 de julio de 2025. Departamento de Justicia

11 de julio de 2025. Departamento de Justicia Delitos admitidos: dos cargos de conspiración para distribuir drogas y dos relacionados con una empresa criminal continuada. Departamento de Justicia

dos cargos de conspiración para distribuir drogas y dos relacionados con una empresa criminal continuada. Departamento de Justicia Decomiso acordado: 80 millones de dólares. Departamento de Justicia

80 millones de dólares. Departamento de Justicia Fecha posterior de 7 de diciembre: pendiente de confirmación mediante minuta judicial.

¿Dónde está Ovidio Guzmán actualmente?

Guzmán López fue detenido en México en enero de 2023 y extraditado a Estados Unidos el 15 de septiembre de ese año. Después de su extradición fue presentado ante una corte federal de Chicago y permaneció detenido sin derecho a fianza. Departamento de Justicia

Tras declararse culpable en julio de 2025, continúa bajo custodia de las autoridades estadounidenses mientras se determina la pena. El Departamento de Justicia señaló que había permanecido detenido desde su extradición y que la jueza no había fijado la fecha de sentencia al concluir la audiencia de culpabilidad. Departamento de Justicia

La información sobre su ubicación específica no está disponible públicamente de manera consistente. Por ello, no debe identificarse una prisión concreta como su ubicación actual sin una fuente oficial que la confirme.

¿Por qué Ovidio Guzmán es procesado en Estados Unidos?

Las autoridades estadounidenses acusaron a Guzmán López de participar en operaciones de tráfico de drogas y lavado de dinero como integrante de la estructura conocida como “Los Chapitos”, una facción del Cártel de Sinaloa.

En su declaración de culpabilidad de 2025, Guzmán López admitió haber coordinado el traslado de cocaína, heroína, fentanilo y precursores químicos desde México hacia la frontera estadounidense. También reconoció el uso de vehículos, trenes, túneles y aeronaves para transportar las drogas y de transferencias bancarias, efectivo y criptomonedas para mover y lavar recursos provenientes de esas actividades. Departamento de Justicia

El expediente federal también señala que él y sus hermanos asumieron funciones de liderazgo dentro del Cártel de Sinaloa después del arresto de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2016. Departamento de Justicia