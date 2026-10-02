Multihomicidio en Montemorelos toma giro por menor que presenció cuando Cinthia Tamez habría atacado a su familia y salió vivo del lugar

Un menor de 14 años fue testigo del multihomicidio en Montemorelos, por el que "Cindy" Tamez fue señalada. | Imágenes de El Universal e Instagram

El testimonio del adolescente de 14 años, quien no pertenece al núcleo familiar, se convirtió en un elemento central para el avance de las investigaciones.

NUEVO LEÓN. — La investigación sobre la muerte de cinco personas en el municipio de Montemorelos, Nuevo León, dio un giro significativo tras la localización de un testigo clave dentro del domicilio donde iniciaron los hechos.

De acuerdo con los avances de las investigaciones ministeriales y reportes sobre el caso, un adolescente de 14 años presenció parte de la agresión y sobrevivió al ataque, lo que permitió a las autoridades reconstruir la secuencia del multihomicidio y reforzar la principal hipótesis de la fiscalía estatal.

Los peritajes balísticos realizados al arma asegurada confirmaron que un solo revólver o pistola fue utilizado en todas las agresiones. Los análisis señalan a Cinthia Abigaíl Tamez Rivera, de apodo “Cindy”, como la presunta responsable de quitarle la vida a su pareja y a sus tres hijos, para posteriormente privarse de la vida a tres cuadras de distancia.

¿Cómo fue el Multihomicidio en Montemorelos?

Cinco integrantes de una familia fueron localizados sin vida este miércoles en dos puntos distintos del municipio de Montemorelos, Nuevo León, lo que provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y agentes ministeriales.

Según informes de autoridades de Nuevo León, se procesaron dos escenas vinculadas entre sí tras encontrar los cuerpos de tres menores de edad, una mujer y un hombre, además de un arma de fuego que quedó bajo resguardo oficial.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer la mecánica de los hechos y confirmar las identidades de las personas fallecidas.

Aunque versiones periodísticas preliminares señalan la posibilidad de un homicidio múltiple seguido de suicidio, las autoridades aún no formalizan una hipótesis oficial sobre este acontecimiento.

Las fuerzas de seguridad acudieron a dos sitios cercanos tras recibir las alertas correspondientes:

Fraccionamiento Los Fresnos: En este lugar, dentro de una camioneta, la policía localizó a una mujer y a un menor de aproximadamente dos años de edad. Ambos presentaban heridas producidas por proyectil de arma de fuego. En el interior del vehículo se aseguró una pistola.

En este lugar, dentro de una camioneta, la policía localizó a una mujer y a un menor de aproximadamente dos años de edad. Ambos presentaban heridas producidas por proyectil de arma de fuego. En el interior del vehículo se aseguró una pistola. Colonia Los Nogales: A unas cuantas cuadras de distancia, en una vivienda relacionada con la mujer, los agentes hallaron los cuerpos de otros dos menores de edad y de un hombre que presuntamente era su pareja.

A unas cuantas cuadras de distancia, en una vivienda relacionada con la mujer, los agentes hallaron los cuerpos de otros dos menores de edad y de un hombre que presuntamente era su pareja. Trabajos periciales: Elementos de la Agencia de Investigaciones y peritos recolectaron evidencias en ambas fincas para determinar la relación y secuencia entre los dos escenarios.

El testimonio del menor sobreviviente dentro del domicilio

El testimonio del adolescente de 14 años, quien no pertenece al núcleo familiar, se convirtió en un elemento central para el avance de la indagatoria:

Origen de su presencia: El menor participó un día antes en una reunión y rodada de vehículos todo terreno RZR. La convivencia continuó en la vivienda de Tamez Rivera, ubicada en la calle Los Nogales, donde el joven se quedó a pernoctar.

El menor participó un día antes en una reunión y rodada de vehículos todo terreno RZR. La convivencia continuó en la vivienda de Tamez Rivera, ubicada en la calle Los Nogales, donde el joven se quedó a pernoctar. Presencia del ataque: El testigo declaró que observó a Cinthia Abigaíl Tamez Rivera portar un arma de fuego y presenció el momento en que disparó contra una de las víctimas dentro de la casa.

El testigo declaró que observó a Cinthia Abigaíl Tamez Rivera portar un arma de fuego y presenció el momento en que disparó contra una de las víctimas dentro de la casa. Intento de escape: Tras los disparos, el adolescente intentó retirarse del lugar abordo de un vehículo RZR, pero la unidad no encendió. Al solicitar ayuda a terceros para remolcar el vehículo, elementos de la policía llegaron a la zona y tomaron resguardo del menor.

Identidades preliminares y líneas de investigación

La información recopilada por los agentes ministeriales avanza bajo reservas legales, a la espera de los dictámenes de genética y las autopsias de ley:

Nombres identificados de forma preliminar: De manera no oficial, la mujer fue identificada como Cynthia Abigail Tamez , mientras que el hombre respondería al nombre de Leodegario Moya .

De manera no oficial, la mujer fue identificada como , mientras que el hombre respondería al nombre de . Hipótesis en revisión: Una de las líneas de investigación analiza un posible esquema de homicidio seguido de suicidio, aunque esta versión no ha sido validada formalmente por la fiscalía estatal.

Una de las líneas de investigación analiza un posible esquema de homicidio seguido de suicidio, aunque esta versión no ha sido validada formalmente por la fiscalía estatal. Reunión previa: Reportes de medios locales indican que las autoridades indagan la presencia de varias personas que habrían estado reunidas en el domicilio durante la noche previa a los hallazgos.

¿Cuál es la distribución de la escena del crimen y resultados balísticos?

Los peritos de la fiscalía procesaron el inmueble de la colonia Los Nogales y el vehículo localizado en el fraccionamiento Los Fresnos para establecer la cronología de los hechos:

Ataque en la vivienda: En la recámara principal los agentes localizaron el cuerpo de Leodegario Moya Garza, pareja de Tamez Rivera. En el área de la sala fueron encontrados sin vida los niños Christian, de 11 años, y Bruno Iván, de 10 años.

En la recámara principal los agentes localizaron el cuerpo de Leodegario Moya Garza, pareja de Tamez Rivera. En el área de la sala fueron encontrados sin vida los niños Christian, de 11 años, y Bruno Iván, de 10 años. Huida y segundo hallazgo: Posterior a las agresiones en la casa, Tamez Rivera abordó una camioneta Jeep Mojave color rojo junto con su hijo Gustavo Alan, de dos años de edad, y avanzó aproximadamente tres cuadras hasta el fraccionamiento Los Fresnos.

Posterior a las agresiones en la casa, Tamez Rivera abordó una camioneta Jeep Mojave color rojo junto con su hijo Gustavo Alan, de dos años de edad, y avanzó aproximadamente tres cuadras hasta el fraccionamiento Los Fresnos. Conclusión de la agresión: Las indagatorias establecen que, dentro del vehículo, la mujer le disparó al menor de dos años y posteriormente se quitó la vida.

Las indagatorias establecen que, dentro del vehículo, la mujer le disparó al menor de dos años y posteriormente se quitó la vida. Prueba balística concluyente: Los estudios de comparativa balística determinaron que el arma de fuego localizada dentro de la camioneta fue la misma que se empleó para causar la muerte de Moya Garza y de los tres menores.

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Preguntas clave sobre el avance de la investigación