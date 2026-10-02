Mil 320 kilos de metanfetamina fueron asegurados en una camioneta en Culiacán durante un operativo de inteligencia militar, un golpe económico de más de 350 millones de pesos para “La Mayiza” sin detenidos

La camioneta y los mil 320 kilos de metanfetamina fueron asegurados en Carboneras, Culiacán, durante un operativo derivado de trabajos de Inteligencia Militar Central. (Defensa)

La operación ocurrió el 1 de octubre en Carboneras y permitió asegurar también el vehículo utilizado para transportar el cargamento; la Defensa atribuyó la droga a “Los Mayos” y señaló que el caso ya está en manos de la FGR

Un cargamento de mil 320 kilogramos de metanfetamina fue asegurado en la localidad de Carboneras, municipio de Culiacán, Sinaloa, durante un operativo en el que participaron elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el aseguramiento ocurrió el 1 de octubre de 2026 como resultado de trabajos de Inteligencia Militar Central. La operación permitió localizar una camioneta de redilas que transportaba la droga sintética.

La dependencia informó que el cargamento fue atribuido a la facción “Los Mayos”, identificada por las autoridades como parte del Cártel de Sinaloa. El aseguramiento también incluyó el vehículo utilizado para transportar la sustancia.

¿Dónde ocurrió el decomiso?

La intervención se realizó en Carboneras, una localidad perteneciente al municipio de Culiacán.

En el operativo participaron elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes actuaron en coordinación con integrantes del Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

La información disponible señala que la acción derivó de labores previas de inteligencia. Es decir, el aseguramiento no fue presentado como un hallazgo fortuito, sino como resultado de trabajos destinados a ubicar el movimiento del cargamento.

Durante la intervención se aseguró tanto la droga como el vehículo en el que era transportada.

La afectación económica supera los 350 millones de pesos

La Defensa estimó en más de 350 millones de pesos la afectación económica para la organización delictiva relacionada con el cargamento.

La cifra corresponde a la estimación oficial sobre el impacto económico del aseguramiento y fue presentada por la dependencia como parte de los resultados de la operación.

La Defensa señaló que el decomiso afecta las capacidades operativas y logísticas de la organización a la que atribuyó la droga, además de impedir que el cargamento continuara hacia los circuitos de distribución ilegal.

La dependencia identificó el cargamento como perteneciente a la facción “Los Mayos”, también referida en distintas fuentes como “La Mayiza”. La organización es señalada por las autoridades como una facción del Cártel de Sinaloa.

¿Hubo personas detenidas?

En la información oficial difundida sobre este aseguramiento no se reportaron personas detenidas.

El resultado de la operación consistió en el aseguramiento de los mil 320 kilogramos de metanfetamina y el vehículo utilizado para su traslado. Posteriormente, ambos quedaron bajo disposición de la autoridad ministerial federal.

La ausencia de detenidos no impide que continúen las investigaciones. La siguiente etapa corresponde a las actuaciones de la Fiscalía General de la República para determinar las circunstancias relacionadas con el cargamento y las posibles responsabilidades que correspondan.

La droga quedó a disposición de la Fiscalía General de la República

Después del operativo, la metanfetamina y el vehículo fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Culiacán.

La Fiscalía será la encargada de continuar con las diligencias ministeriales correspondientes y de integrar la investigación relacionada con el aseguramiento.

Este procedimiento permite que la sustancia asegurada quede bajo resguardo de la autoridad mientras avanzan las investigaciones sobre su procedencia, traslado y posible destino.

¿Qué representa el aseguramiento?

Por el volumen de la sustancia decomisada, el operativo evitó que más de 1.3 toneladas de metanfetamina continuaran hacia otros puntos de distribución.

La Defensa sostiene que este tipo de aseguramientos impacta las capacidades logísticas y operativas de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. En este caso, la dependencia calculó una afectación económica superior a 350 millones de pesos.

El caso también muestra el papel que tienen los trabajos de inteligencia antes de las intervenciones en campo. La operación en Carboneras fue presentada por las autoridades como el resultado de información obtenida y procesada previamente por la Inteligencia Militar Central.

La investigación continuará ahora en la vía ministerial, mientras la droga y el vehículo permanecen bajo disposición de la FGR.