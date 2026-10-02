Marcha del 2 de octubre en CDMX: ruta, horario y calles que tendrán cierres este viernes

Para quienes necesiten desplazarse por la zona, se han señalado distintas alternativas para rodear el recorrido de la manifestación.

Para quienes necesiten desplazarse por la zona, se han señalado distintas alternativas para rodear el recorrido de la manifestación.

Ciudad de México (GH).- La marcha conmemorativa del 2 de octubre se realizará este viernes en la Ciudad de México, con una concentración prevista a las 16:00 horas en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, y un recorrido hacia el Zócalo capitalino. La movilización podría provocar cortes y modificaciones a la circulación en distintas vialidades del Centro Histórico y zonas aledañas.

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) y retomada por diversos medios, entre ellos Latinus, el recorrido contempla Ricardo Flores Magón, Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida 5 de Mayo, hasta llegar a la Plaza de la Constitución.

La movilización se realiza en el marco del 58 aniversario de los acontecimientos de Tlatelolco de 1968 y reunirá a estudiantes, integrantes del Comité 68 Pro Libertades Democráticas, docentes y otras organizaciones.

¿A qué hora comienza la marcha del 2 de octubre?

La concentración está prevista para las 16:00 horas en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.

A partir de ese punto, los contingentes avanzarán hacia el Centro Histórico. Los cortes viales se realizarán de manera gradual conforme avance la movilización, por lo que las afectaciones pueden extenderse a calles cercanas a la ruta principal.

¿Cuál será la ruta hacia el Zócalo?

El recorrido principal contempla las siguientes vialidades:

Plaza de las Tres Culturas , en Tlatelolco.

, en Tlatelolco. Avenida Ricardo Flores Magón .

. Eje Central Lázaro Cárdenas .

. Cruce hacia la zona del Centro Histórico.

Avenida 5 de Mayo .

. Plaza de la Constitución, donde se prevé la conclusión de la movilización.

El paso por Eje Central y posteriormente por 5 de Mayo puede generar afectaciones a la circulación conforme los contingentes avancen hacia el Zócalo.

¿Qué calles tendrán afectaciones?

Además de las vialidades que forman parte del recorrido, se prevén afectaciones en calles cercanas al primer cuadro de la Ciudad de México.

Entre ellas están:

Ricardo Flores Magón.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Avenida 5 de Mayo.

Francisco I. Madero.

Pino Suárez.

Calles próximas a la Plaza de la Constitución.

La SSC-CDMX señaló que los mayores cortes se concentrarán en las vialidades relacionadas con el trayecto de la marcha.

Por ello, si necesita atravesar el Centro Histórico durante la tarde, es recomendable considerar tiempo adicional o evitar el corredor entre Tlatelolco y el Zócalo.

¿Cuáles son las alternativas viales?

Para quienes necesiten desplazarse por la zona, se han señalado distintas alternativas para rodear el recorrido de la manifestación.

Entre las opciones se encuentran:

Avenida Insurgentes.

Avenida Chapultepec.

Doctor Río de la Loza.

José María Izazaga.

Eje 1 Norte.

Manuel González.

Estas vialidades también pueden presentar mayor carga vehicular debido a los desvíos ocasionados por la marcha.

Te puede interesar: El 2 de octubre no se olvida: Así era México en 1968, el año de los Juegos Olímpicos y la represión estudiantil que derivó en la Masacre de Tlatelolco

¿Habrá afectaciones en Metro y Metrobús?

La movilización también puede generar ajustes en el transporte público debido a la concentración de personas y al cierre temporal de calles.

Entre los puntos que podrían registrar mayor demanda o modificaciones se encuentran Tlatelolco, de la Línea 3 del Metro, y Zócalo/Tenochtitlan, de la Línea 2. También se contemplan posibles ajustes en corredores del Metrobús relacionados con la ruta.

Esto no significa que todo el servicio de Metro o Metrobús vaya a suspenderse. Las modificaciones pueden realizarse de manera temporal conforme avance la movilización.

¿Por qué se realiza la marcha del 2 de octubre?

La movilización forma parte de las actividades conmemorativas por los acontecimientos ocurridos el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco.

El Comité 68 Pro Libertades Democráticas encabeza la convocatoria de este año bajo la consigna “Ni perdón ni olvido”, de acuerdo con la agenda de movilizaciones difundida por la SSC.

El comité plantea, entre sus demandas, la reactivación de acciones penales relacionadas con los hechos de 1968 y 1971, así como otros asuntos vinculados con movimientos estudiantiles y organizaciones sociales.

¿Qué deben tomar en cuenta los automovilistas?

Si tiene previsto circular este viernes por la zona centro de la CDMX, tome en cuenta que los cierres no necesariamente ocurrirán al mismo tiempo en todas las calles.

Las afectaciones pueden avanzar junto con los contingentes y posteriormente extenderse a vialidades utilizadas para los desvíos.

La recomendación es evitar, en la medida de lo posible, el trayecto entre Tlatelolco y el Zócalo durante la tarde, utilizar vías periféricas al recorrido y consultar los avisos de movilidad de las autoridades antes de iniciar el traslado.