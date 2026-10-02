Frente frío reforzado por una masa de aire frío ocasionará lluvias torrenciales
El frente frío número 1, reforzado por una masa de aire frío, provocará lluvias intensas a torrenciales en el norte y noreste de México, con descenso de temperatura y viento de componente norte en costas de Tamaulipas y Veracruz.
El frente frío número 1, reforzado por una masa de aire frío, se extenderá sobre el norte y noreste de México, provocando lluvias intensas con puntuales torrenciales, descargas eléctricas y posible caída de granizo en esas regiones. Además, se espera un ligero descenso de temperatura en el norte y noreste del país, así como viento de componente norte en las costas de Tamaulipas y Veracruz.
De forma simultánea, varios sistemas meteorológicos actuarán en el resto del territorio nacional:
- Canales de baja presión en el interior del país, en interacción con divergencia en altura.
- Una circulación ciclónica y vaguada en altura.
- El desplazamiento de la onda tropical número 42 sobre el sureste mexicano.
- La aproximación de la vaguada monzónica a las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Estos sistemas generarán lluvias fuertes, muy fuertes e intensas en el occidente, centro, oriente, sur y sureste del país, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán.
Por otro lado, el ciclón tropical Rachel continuará desplazándose hacia el oeste-noroeste, alejándose gradualmente de las costas nacionales, por lo que dejará de afectar el territorio mexicano.
Finalmente, se mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste y sureste de la República Mexicana, así como en la península de Yucatán.
Efectos por día
Sábado 3 de octubre
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):Nuevo León (norte), Tamaulipas (norte y oeste), Tabasco (centro, este y sur), Veracruz (sur), Oaxaca (noroeste y centro), Chiapas (sur), Campeche (centro, suroeste y sur) y Quintana Roo (norte, centro y sur).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):Zacatecas (sur), Nayarit (norte), Coahuila (norte), San Luis Potosí (este y sureste), Guerrero (norte, centro y este), Puebla (norte y sureste) y Yucatán (sur y oeste).
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):Baja California Sur (centro y sur), Aguascalientes, Durango (sur), Sinaloa (sur), Jalisco (norte), Michoacán (norte y este), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Estado de México (centro, suroeste), Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos.
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):Sonora, Chihuahua y Colima.
Viento:
- 30 a 40 km/h con rachas de 60 a 70 km/h: Sonora.
- 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco (costa), Guanajuato, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y de componente norte en las costas de Tamaulipas y Veracruz.
- 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h: Durango, Sinaloa, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo), Chiapas y Tabasco.
Oleaje:
- 3.0 a 5.0 metros: costa de Baja California Sur.
- 3.0 a 4.0 metros: costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco.
- 2.0 a 3.0 metros: costas de Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.
- 1.0 a 2.0 metros: costas de Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
Temperaturas máximas:
- 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Sonora (noroeste), Baja California Sur, Sinaloa, Tabasco, Oaxaca, Chiapas (oeste) y Campeche.
- 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Hidalgo (noreste), Puebla, Morelos, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo:Zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca y Puebla.
Domingo 4 de octubre
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):Nuevo León (norte, centro y sur), Tamaulipas (norte, oeste y suroeste), Veracruz (norte y sur), Oaxaca (norte y este), Puebla (norte y sureste), Campeche (suroeste, oeste y centro), Tabasco (centro, este y sur) y Chiapas (norte, este y sur).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):Coahuila (norte, noreste y sur), San Luis Potosí (centro y este), Jalisco (sur), Michoacán (oeste y centro), Guerrero (norte, este y oeste), Querétaro (norte y centro), Hidalgo (norte), Yucatán (oeste y sur) y Quintana Roo (sur y centro).
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):Baja California Sur (norte, centro y sur), Sonora (sur), Chihuahua (noreste, este, suroeste y sur), Durango (norte, centro y sur), Sinaloa (centro y sur), Nayarit, Colima, Zacatecas (sur y centro), Guanajuato (noreste y sur), Estado de México (suroeste), Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):Aguascalientes.
Viento:
- 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Oaxaca (costa).
- 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo; y de componente norte en las costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.
Oleaje:
- 2.0 a 3.0 metros: costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
- 1.0 a 2.0 metros: costas de Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz.
Temperaturas máximas:
- 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora (noroeste) y Sinaloa.
- 30 a 35 °C: Nayarit, Tamaulipas, Veracruz (norte), Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla (suroeste), Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes:Zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca y Puebla.
Lunes 5 de octubre
Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm):Tamaulipas (este), Veracruz (norte y sur), Oaxaca (noreste y este), Chiapas (norte, oeste, este y sur), Tabasco (norte, este y sur) y Campeche (suroeste y oeste).
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):Nuevo León (centro y sur), San Luis Potosí (sureste), Querétaro (norte y centro), Hidalgo (norte), Puebla (norte) y Guerrero (costa y este).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):Coahuila (centro y sureste), Yucatán (oeste y sur) y Quintana Roo (sur y centro).
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):Guanajuato (noreste), Estado de México (suroeste), Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Chihuahua, Durango, Colima, Zacatecas y Aguascalientes.
Viento:
- 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Oaxaca (costa e istmo de Tehuantepec) y Guerrero (costa).
- 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Yucatán y Quintana Roo; y de componente norte en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche.
Oleaje:
- 2.0 a 3.0 metros: costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
- 1.0 a 2.0 metros: costas de Yucatán, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz.
Temperaturas máximas:
- 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora (noroeste) y Sinaloa.
- 30 a 35 °C: Nayarit, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla (suroeste), Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes:Zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca y Puebla.
Nota importante
Las lluvias fuertes, muy fuertes, intensas y torrenciales podrían estar acompañadas de:
- Descargas eléctricas
- Rachas de viento
- Caída de granizo
Además, pueden originar:
- Incremento en los niveles de ríos y arroyos
- Deslaves
- Encharcamientos e inundaciones en zonas bajas
Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.