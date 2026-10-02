Frente frío reforzado por una masa de aire frío ocasionará lluvias torrenciales

Del sábado 2 al lunes 5 de octubre de 2026 se esperan lluvias torrenciales (150 a 250 mm) en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche, así como lluvias intensas en Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Guerrero.

El frente frío número 1, reforzado por una masa de aire frío, provocará lluvias intensas a torrenciales en el norte y noreste de México, con descenso de temperatura y viento de componente norte en costas de Tamaulipas y Veracruz.

El frente frío número 1, reforzado por una masa de aire frío, se extenderá sobre el norte y noreste de México, provocando lluvias intensas con puntuales torrenciales, descargas eléctricas y posible caída de granizo en esas regiones. Además, se espera un ligero descenso de temperatura en el norte y noreste del país, así como viento de componente norte en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

De forma simultánea, varios sistemas meteorológicos actuarán en el resto del territorio nacional:

Canales de baja presión en el interior del país, en interacción con divergencia en altura .

en el interior del país, en interacción con . Una circulación ciclónica y vaguada en altura .

. El desplazamiento de la onda tropical número 42 sobre el sureste mexicano.

sobre el sureste mexicano. La aproximación de la vaguada monzónica a las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Estos sistemas generarán lluvias fuertes, muy fuertes e intensas en el occidente, centro, oriente, sur y sureste del país, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán.

Por otro lado, el ciclón tropical Rachel continuará desplazándose hacia el oeste-noroeste, alejándose gradualmente de las costas nacionales, por lo que dejará de afectar el territorio mexicano.

Finalmente, se mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste y sureste de la República Mexicana, así como en la península de Yucatán.

Efectos por día

Sábado 3 de octubre

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):Nuevo León (norte), Tamaulipas (norte y oeste), Tabasco (centro, este y sur), Veracruz (sur), Oaxaca (noroeste y centro), Chiapas (sur), Campeche (centro, suroeste y sur) y Quintana Roo (norte, centro y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):Zacatecas (sur), Nayarit (norte), Coahuila (norte), San Luis Potosí (este y sureste), Guerrero (norte, centro y este), Puebla (norte y sureste) y Yucatán (sur y oeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):Baja California Sur (centro y sur), Aguascalientes, Durango (sur), Sinaloa (sur), Jalisco (norte), Michoacán (norte y este), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Estado de México (centro, suroeste), Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):Sonora, Chihuahua y Colima.

Viento:

30 a 40 km/h con rachas de 60 a 70 km/h: Sonora.

Sonora. 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco (costa), Guanajuato, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y de componente norte en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco (costa), Guanajuato, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y de componente norte en las costas de Tamaulipas y Veracruz. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h: Durango, Sinaloa, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo), Chiapas y Tabasco.

Oleaje:

3.0 a 5.0 metros: costa de Baja California Sur.

costa de Baja California Sur. 3.0 a 4.0 metros: costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco. 2.0 a 3.0 metros: costas de Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

costas de Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. 1.0 a 2.0 metros: costas de Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

Temperaturas máximas:

35 a 40 °C: Baja California (noreste), Sonora (noroeste), Baja California Sur, Sinaloa, Tabasco, Oaxaca, Chiapas (oeste) y Campeche.

Baja California (noreste), Sonora (noroeste), Baja California Sur, Sinaloa, Tabasco, Oaxaca, Chiapas (oeste) y Campeche. 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Hidalgo (noreste), Puebla, Morelos, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo:Zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca y Puebla.

Domingo 4 de octubre

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):Nuevo León (norte, centro y sur), Tamaulipas (norte, oeste y suroeste), Veracruz (norte y sur), Oaxaca (norte y este), Puebla (norte y sureste), Campeche (suroeste, oeste y centro), Tabasco (centro, este y sur) y Chiapas (norte, este y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):Coahuila (norte, noreste y sur), San Luis Potosí (centro y este), Jalisco (sur), Michoacán (oeste y centro), Guerrero (norte, este y oeste), Querétaro (norte y centro), Hidalgo (norte), Yucatán (oeste y sur) y Quintana Roo (sur y centro).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):Baja California Sur (norte, centro y sur), Sonora (sur), Chihuahua (noreste, este, suroeste y sur), Durango (norte, centro y sur), Sinaloa (centro y sur), Nayarit, Colima, Zacatecas (sur y centro), Guanajuato (noreste y sur), Estado de México (suroeste), Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):Aguascalientes.

Viento:

20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Oaxaca (costa).

Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Oaxaca (costa). 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo; y de componente norte en las costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

Oleaje:

2.0 a 3.0 metros: costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 1.0 a 2.0 metros: costas de Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz.

Temperaturas máximas:

35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora (noroeste) y Sinaloa.

Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora (noroeste) y Sinaloa. 30 a 35 °C: Nayarit, Tamaulipas, Veracruz (norte), Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla (suroeste), Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes:Zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca y Puebla.

Lunes 5 de octubre

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm):Tamaulipas (este), Veracruz (norte y sur), Oaxaca (noreste y este), Chiapas (norte, oeste, este y sur), Tabasco (norte, este y sur) y Campeche (suroeste y oeste).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):Nuevo León (centro y sur), San Luis Potosí (sureste), Querétaro (norte y centro), Hidalgo (norte), Puebla (norte) y Guerrero (costa y este).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):Coahuila (centro y sureste), Yucatán (oeste y sur) y Quintana Roo (sur y centro).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):Guanajuato (noreste), Estado de México (suroeste), Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Chihuahua, Durango, Colima, Zacatecas y Aguascalientes.

Viento:

20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Oaxaca (costa e istmo de Tehuantepec) y Guerrero (costa).

Oaxaca (costa e istmo de Tehuantepec) y Guerrero (costa). 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Yucatán y Quintana Roo; y de componente norte en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche.

Oleaje:

2.0 a 3.0 metros: costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 1.0 a 2.0 metros: costas de Yucatán, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz.

Temperaturas máximas:

35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora (noroeste) y Sinaloa.

Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora (noroeste) y Sinaloa. 30 a 35 °C: Nayarit, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla (suroeste), Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes:Zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca y Puebla.

Nota importante

Las lluvias fuertes, muy fuertes, intensas y torrenciales podrían estar acompañadas de:

Descargas eléctricas

Rachas de viento

Caída de granizo

Además, pueden originar:

Incremento en los niveles de ríos y arroyos

Deslaves

Encharcamientos e inundaciones en zonas bajas

Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.