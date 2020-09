19S: Sheinbaum acusa a Mancera de entregar "Excel sin nombres" sobre reconstrucción

CIUDAD DE MÉXICO.- A tres años del sismo del 19 de septiembre de 2017, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, recordó que cuando ingresó su administración, tuvo que empezar de cero el trabajo de reconstrucción, y expuso la inoperancia de la administración pasada, pues sólo les entregaron unas hojas de Excel con direcciones, sin los nombres de los damnificados.

“Fue empezar prácticamente desde cero, a ver quiénes eran los damnificados, quiénes tenían propiedad, quién no tenía propiedad y hacer un trabajo de organización con los propios damnificados, porque no solo es del Gobierno hacia abajo, sino también la organización de los propios damnificados, para que también cuando regresen a sus viviendas, regresen en una mejor condición; entonces, esta es una parte", dijo.

Expuso que a pesar de que se buscaba un proceso de reconstrucción más pronto, el trabajo técnico lo atrasó, además de los procesos jurídicos.

"Ha sido un trabajo muy, muy laborioso de la Comisión de Reconstrucción, el Invi, que en este caso nos está apoyando. ¿Que quisiéramos que hubiera sido más rápido? Sí, pero a veces, sobre todo por la parte técnica ha sido muy complejo. Y hay que decir que también nos ayudó mucho el Colegio de Notarios para poder hacer una solventación muy rápida de la situación jurídica de cada uno de los departamentos", refirió.



Recalcó que la administración pasada, a cargo de Miguel Ángel Mancera, convirtió a la reconstrucción en un asunto político, además de que no se buscaba ayudar a los damnificados sino endeudarlos.

"Se hizo de la reconstrucción un tema político, electoral, se apoyó a quien quería votar por un partido político y a los que no, no se les apoyó; y lo que nosotros dijimos desde el principio es que, la reconstrucción no puede estar asociada a un tema electoral, a un tema de clientela política, tiene que ser para todos", recalcó.

Por su parte, el Comisionado para la Reconstrucción, César Cravioto, enfatizó que en los 15 meses de labores del Gobierno pasado no se entregó una sola vivienda y en cuanto las demoliciones, estaban a sobre precio, pues se pagaban entre 2 mil y 3 mil 500 pesos el metro cuadrado; mientras que ahora lo hacen a 550 pesos el metro cuadrado.

"A nosotros nos dejaron obras muy caras, algunas de ellas ya iniciadas, y nosotros estamos dejando muy claro a todas las constructoras cuánto podemos pagar por vivienda. Y es muy importante porque es el recurso público, como estamos nosotros defendiendo que salga la reconstrucción, pero que no se derroche el dinero del recurso público y todo lo de grietas”, dijo.