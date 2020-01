18 gobernadores se han adherido al Insabi, faltan 14: Gobierno federal

Ciudad de México (GH).-El gobierno federal informó en su informe semanal “El pulso de la salud” que 18 gobernadores ya están adheridos al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y 14 están en proceso.

La mayoría de los gobernadores se han ido sumando al proceso, los 14 que están en proceso no quiere decir que estén dudando, tienen hasta el 31”, dijo Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su compromiso de llevar atención médica de calidad el 1 de diciembre de este año, tanto a los derechohabientes como a la población sin seguridad social.

“Cada quien asume su responsabilidad. En el caso nuestro es garantizar atención médica y medicamentos gratuitos en todos los niveles de atención, todo lo que se requiere, trátese de la enfermedad de que se trate, cueste lo que cueste; lo importante es que ya no es un seguro que le llamaban popular que estaba limitado a un cuadro básico, no se tenían derecho a la medicina si no estaban en el cuadro”, dijo.

El mandatario precisó que su gobierno esperará a que se cumpla con el término legal el 31 de enero que tienen los gobernadores de los estados para adherirse o no al Insabi.

“Nosotros vamos a esperar a que concluya el término legal, no queremos polemizar sobre esto. Ya se ha conseguido que un número importante de gobernadores acepten este método de trabajo y no dudo que antes de que termine el plazo se adhieran otros”, dijo.

En caso de que algunos gobernadores no se adhieran, añadió, el gobierno federal cuenta con unidades médicas del IMSS Bienestar en 19 estados.

“Si no se adhieren los gobernadores, con este sistema IMSS bienestar, que son unidades médicas, hospitales ubicados en las zonas más pobres de País, iniciaríamos en esos estados donde los gobiernos estatales no acepten aplicar el plan de salud”, indicó.