1 de diciembre no habrá mensaje en el Zócalo aunque Frenaaa se vaya: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Aunque el Frente Nacional Anti-AMLO (Frenaaa) se retire del Zócalo capitalino, el 1 de diciembre no habrá concentración para celebrar el segundo año de su gobierno, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Igual el programa del 1 de diciembre, porque no podemos por causa de la pandemia hacer ninguna concentración. Me gustaría mucho llamar al pueblo para reunirnos el primero, no vamos a poder, tenemos que guardar la sana distancia y seguirnos cuidando”, dijo.

Sobre el anuncio de Frenaaa de retirarse del Zócalo, López Obrador consideró que es un movimiento que no lucha por una causa justa.

“Este movimiento Frenaaa no tiene una causa justa, porque si el propósito es que yo me vaya, ya hay un mecanismo”, dijo al referirse a la revocación de mandato.

El mandatario afirmó que su gobierno garantizó la libre manifestación de sus ideas a los miembros de Frenaaa.

“Y si deciden quedarse va a ser los mimo y siempre se va a respetar el derecho que tienen de manifestarse, disentir, no hay represión a los opositores como era antes. Ojalá resuelvan sus diferencias y que sigan adelante, que sigan luchando, esto es así”, indicó.