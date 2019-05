Alonso Ancira, director de Altos Hornos de México, ingresa a prisión en España

Madrid.- El Juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional decretó el ingreso en prisión incondicional y sin fianza de Alonso Ancira, por considerar que el empresario mexicano debe permanecer a disposición de la justicia española durante su proceso de extradición.

El director de Altos Hornos de México (AHMSA) rechazó su entrega a las autoridades mexicanas durante el interrogatorio al que fue sometido por el juez español, que le preguntó específicamente si aceptaba ser extraditado a México, a lo que el empresario respondió negativamente, según señalaron a EL UNIVERSAL fuentes de la Audiencia Nacional.

Tras la decisión del magistrado, el director de AHMSA podría seguir preso en Mallorca o bien ser trasladado a una cárcel de Madrid, donde tiene su sede la Audiencia Nacional.



La policía española detuvo a Ancira este martes en el aeropuerto de Palma de Mallorca en cumplimiento de la orden de aprehensión internacional girada por el gobierno de México en su contra, por supuestos delitos de fraude fiscal y corrupción.



Tras pasar la noche en los calabozos, el empresario fue puesto este miércoles a disposición judicial, por lo que se procedió a su traslado a los juzgados de la capital balear, donde declaró por videoconferencia ante el magistrado de la Audiencia Nacional.



En el momento de su detención en el aeropuerto mallorquín, Ancira se mostró sorprendido, pero no opuso resistencia alguna.



No sólo no se resistió al arresto, sino que se mostró en todo momento muy colaborador, por lo que no tuvimos ningún problema con él", señaló uno de los agentes que participó en el operativo policial.