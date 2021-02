Entrega gobernadora modernización de caseta del puente del Río Colorado

San Luis RC, Son.- Con entrega de la obra de modernización y ampliación de la caseta de cobro “Puente Río Colorado”, de infraestructura educativa y apoyos sociales, así como la supervisión de trabajos de pavimentación y el inicio de la construcción de un auditorio para 300 estudiantes, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano manifestó su compromiso de seguir trabajando por la población sanluisina.

En una extensa gira de trabajo por San Luis Río Colorado, realizada con estricto apego a los protocolos sanitarios y acompañada por el presidente municipal Santos González Yescas, la mandataria estatal recordó que este recinto de ingreso y salida del estado se construyó en 1994 y desde entonces no había recibido obras de mantenimiento o remodelación, aun cuando es la fuente de ingreso de un fideicomiso que beneficia a no solo a este municipio, sino también a Puerto Peñasco y Gral. Plutarco Elías Calles.

“La verdad fue muy duro, muy difícil, pero aquí está la obra que era importante para mí entregarla y, lo más importante, que es obra con concreto hidráulico los carriles, totalmente modernizada, cabinas seguras y las oficinas; es una obra muy importante, porque finalmente es un fideicomiso que apoya a tres municipios y desde 1994 que se construyó nunca se había hecho alguna remodelación; no solo es construir, sino mantener lo que ya se tiene en buen estado”, aseveró.

La gobernadora Pavlovich supervisó, también, el inicio de la construcción del auditorio y sala de usos múltiples en la escuela Secundaria Número 30 Horacio Pompa Lizárraga, el cual contará con 300 butacas y beneficiará a 2 mil 260 estudiantes, obra que concluirá en agosto del presente año.

Como parte de su agenda de trabajo, la gobernadora Pavlovich visitó las instalaciones del C5i, donde constató casos de éxito, como el de una operadora que auxilió vía telefónica a una mujer para dar a luz mientras viajaba a bordo de un autobús de pasajeros.

“Ha sido un gran acierto, si no tenemos tecnología para atacar el tema de seguridad, de protección civil, de salud, emergencias en lo general, no tenemos nada, ha sido un proyecto del cual me siento muy orgullosa, nos ha costado mucho trabajo, ya tenemos 12 subsedes, en 12 municipios diferentes, obviamente incluyendo San Luis Río Colorado; ha habido muchos casos de éxito, nos ha servido muchísimo cuando ha habido zonas de desastre o una situación de inseguridad, es a través de las cámaras como podemos darnos cuenta de lo que ha sucedido”, comentó.

La gobernadora Pavlovich entregó 486 escrituras y testamentos por parte de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, que dan certeza jurídica al patrimonio de los habitantes del municipio, además de becas educativas, becas de capacitación para el trabajo, cobijas y sillas de ruedas por parte de DIF Sonora.

También, supervisó la construcción del Jardín de Niños María Acedo de Madrid y la rehabilitación de vialidades en distintos puntos de la ciudad.

“Esta es mi sexta vuelta por todo el estado, llevo más de 470 giras y seguiré trabajando hasta el último día como les prometí, a municipios grandes como San Luis, pequeños, medianos, chiquititos, a todos he visitado, no hay como estar ahí para saber que está pasando”, señaló.