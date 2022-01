Alarma presunta ejecución en SLRC

Un reporte de disparos en San Luis Río Colorado, Sonora, se registró este jueves por la noche, aunque por redes sociales circuló información equivocada sobre un asesinato, informó la Policía Municipal.

Los hechos ocurrieron en la avenida Ejido, entre las calles 28 y 29, cerca de las 20:25 horas, donde agentes acudieron tras el reporte de disparos de arma de fuego y posteriormente de una persona armada.

A través de transmisiones en vivo de portales de noticias locales, comenzó a circular información equivocada sobre una presunta ejecución, luego de que los agentes acordonaron la zona y aseguraron un vehículo.

A un costado de un auto Chevrolet Malibu gris, con placas de California, estaba un bulto de ropa, además el vehículo tenía un cristal roto y tenía manchas de sangre, sin embargo, no hallaron en el sitio a personas heridas.

Hasta el momento la Policía Municipal no tiene claro lo que pasó en el sitio, pues los vecinos no aportaron información y no se sabe si fue riña o alguna privación de la libertad, tampoco denunciaron disparos de arma o personas armadas.