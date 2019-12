Tumban parte del muro fronterizo con camioneta en Calexico

Con camionetas de doble tracción, presuntos traficantes de personas derribaron una parte del muro fronterizo este sábado por la mañana en la frontera entre Calexico y Mexicali.

En territorio mexicano, la Policía Municipal reportó la detención de una de las camionetas presuntamente involucrada y el arresto de su conductor.

De acuerdo al reporte policial, el arresto ocurrió cerca de las 07:00 horas, en la calzada Gómez Morín y la calle Checoslovaquia, en la colonia Las Magdalenas.

Agentes de la Policía Municipal fueron informados por elementos de la Patrulla Fronteriza del Sector de El Centro, de daños al muro fronterizo en la zona poniente.

El reporte preliminar indicaba que una camioneta Ford F250 Heavy Duty tumbó un tramo de casi 4 metros del cerco fronterizo y luego entró a territorio estadounidense, en la zona poniente donde se encuentra el tramo de cerco antiguo.

Otra camioneta, una Chevrolet blanca ingresó a territorio estadounidense pero se atascó y sus tripulantes bajaron de la unidad y regresaron corriendo a pie a territorio mexicano.

Los datos de la camioneta Ford que derribó el cerco fueron proporcionados por las autoridades estadounidenses a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, cuyos agentes desplegaron un operativo en la zona.

A la altura del bulevar Gómez Morín y la calle Checoslovaquia interceptaron una camioneta similar a la reportada y que circulaba a exceso de velocidad y sin matrículas, además de que tenía indicios de haber chocado recientemente.

“Ya sé por qué me paran, yo no estaba ahí, el vehículo sí, pero yo no entré”, expresó el conductor, de acuerdo al informe policial tras su detención.

Edgar Saúl “N”, de 38 años de edad, fue detenido por los daños causados al muro fronterizo y fue turnado a la Fiscalía General de la República (FGR), a donde se turnó el vehículo involucrado para su investigación.