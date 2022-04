Trabajarán con casacambistas para evitar asaltos

Tras los recientes asaltos a usuarios de casas de cambio, la Policía Municipal sostendrá una reunión con sus representantes para analizar protocolos de seguridad para prevenirlos.

“Estos incidentes no pueden ocurrir si no hay un flujo de información, ya se del usuario o del prestador del servicio (…) los delincuentes no están esperando a ver quien es el que trae dinero o quien no”, señaló el director de la Policía Municipal.

Pedro Ariel Mendivil García dijo que es una situación similar con los asaltos ocurridos contra usuarios bancarios, respecto al flujo de información de alguna de las partes involucradas.

“Queremos buscar la forma de dar esquemas de seguridad para que se puedan proteger, un protocolo interno de ellos con nosotros para que lleven a cabo su trabajo con mayor seguridad, también para los clientes, y obviamente, en este tipo de movimiento debe hacerse con un mínimo de protocolo de seguridad”, expresó.

En lo que va del mes se han registrado dos incidentes similares, en los que sujetos armados despojan de grandes cantidades de dinero a usuarios de centros cambiarios. En ambos casos, no hay detenidos.