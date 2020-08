“También soy madre y no quiero estar encerrada”, dice imputada por homicidio de Danna

Los tres imputados del homicidio de Danna Mariam, de 16 años, hablaron por primera vez en las audiencias de su proceso penal, y aunque la defensa trató de que se reclasificaran los cargos a inhumación de cadáveres, una juez de control los vinculó a proceso por homicidio calificado.

"También soy madre y no quisiera estar encerrada", dijo una de las imputadas. "Quiero pedir disculpas a la familia, pero nosotros no hicimos nada malo", comentó otro. “Estoy dispuesto a aceptar cualquier medida cautelar”, mencionó el tercero de ellos.

La hermana de Mariam, Marisela, habló en la audiencia y pidió justicia por la muerte de Danna. “No queremos que después haya otra niña muerta a manos de ellos”, dijo entre lágrimas frente a la juez de control.

Foto: Saúl Martínez

Testigos

Durante la audiencia se presentaron como testigos el médico legista que realizó la autopsia a Danna, quien explicó las lesiones que sufrió, el tiempo de haber muerto y detalles de la calcinación de la que fue víctima.

También acudieron dos agentes de la Policía Municipal que participaron en los arrestos, uno de ellos cuestionado detalladamente por la defensa de los imputados para que explicara todas las claves policiales que se usaron durante el operativo de captura.

Otro de los agentes aprehensores también resultó ser la pareja sentimental de Cristina Dayana “N”, la madre de José “N”, alias El Seco, de 16 años, el testigo clave en el homicidio de Danna Mariam.

Cristina Dayana declaró que su hijo se encuentra “desaparecido” desde el pasado 27 de agosto, pues teme represalias por parte de los sospechosos. “Ese día regresó a la casa llorando y me contó todo lo que vio”, dijo la testigo.

“El Seco” fue uno de los testigos que fue requerido a presentarse en esta audiencia, sin embargo, al no haber sido localizado, no se le pudo hacer comparecer en la audiencia donde se definió el cauce del proceso legal contra los tres imputados.

Reclasificación del delito

La defensa de los imputados, en sus argumentos previos a la vinculación a proceso, solicitó que se reclasificaran los cargos por inhumación y exhumación de cadáveres, por haber incinerado el cuerpo de Danna.

Foto: Saúl Martínez

En al menos dos ocasiones, la juez de control tuvo que dar recesos para que el abogado hablara con sus representados, pues en ocasiones no entendían lo ocurrido en la audiencia, y en otras pretendían el uso de la palabra, bajo advertencia que lo que dijeran podría ser usado en su contra.

Finalmente, la juez de control determinó que no existían elementos para reclasificar y prevaleció el cargo de homicidio calificado en contra de los tres detenidos.

Lo que digan puede ser usado en su contra

“Estoy disponible a cualquier medida cautelar para seguir con esto y cualquier condición que se me imponga”, dijo José Guadalupe “N”.

“Como yo también soy mamá, la verdad no me gustaría pasar aquí una temporada por algo que yo no fui (sic) tal vez me veo involucrada pero yo no fui, en verdad, y me gustaría llegar a un acuerdo para que se cumpla, pues así, para llegar a un acuerdo, se puede decir, pero no me gustaría estar encerrada, privada de mi libertad por algo que yo no hice”, expresó Teresa “N”.

“Antes que nada quisiera pedirle una disculpa a la hermana, la señorita presente, la verdad yo sé que lo que pasó no fue nada bueno ni grato para nadie, y no me gustaría pasar tiempo encerrado por algo que yo no hice, le pido disculpas, pero yo no pienso que me priven de la libertad por algo que no hice, no cometimos ningún daño, es lo que quiero externar”, dijo Kevin Jesús.

La jueza determinó que la medida cautelar de prisión preventiva prevalezca para los tres imputados y concedió un plazo de seis meses para la investigación complementaria.