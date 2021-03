Sigue “prófugo”, ex dirigente del PAN en BC: FGE

La orden de aprehensión en contra de José Luis “N”, ex dirigente del PAN en Baja California, sigue activa y el indiciado en calidad de evadido de la justicia, mencionó el fiscal regional de Mexicali.

Pedro Ariel Mendivil García confirmó que la orden de aprehensión en su contra sigue activa, que hasta este martes no había amparos y que la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación se encontraba en proceso de su búsqueda, localización y detención.

El ex dirigente del PAN se ausentó de la audiencia para la formulación de imputación en su contra y de otros seis ex funcionarios, entre ellos la ex oficial mayor del gobierno estatal, por los delitos de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos.

José Luis “N” presentó un justificante médico que no contaba con los requerimientos legales para acreditar su ausencia, por lo que se solicitó la orden de aprehensión al considerarlo como evadido de la justicia.

La Fiscalía General del Estado obtuvo la orden de aprehensión y difirió la audiencia para los demás imputados para el próximo 11 de mayo.

“El estatus es que se encuentra evadido, prófugo, la Fiscalía General del Estado, a través de la GESI se encuentra en búsqueda permanente, seguimos en esa etapa de localización, ubicación y detención”, señaló Mendivil García.

Los hechos por los que son acusados se encuentran en la causa penal 1050/20, iniciada por delitos de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos, en su modalidad de tomar medidas contrarias a una ley o reglamento, en la carpeta con NUC 02-2019-39288.

En la sala 6 del Centro de Justicia de Río Nuevo se llevó a cabo la audiencia a la que acudieron 6 de los 7 imputados en este caso, en el que solo faltó el ex dirigente panista, quien envió una constancia por una presunta intervención médica.

El juez de control, Gerardo Anguiano, consideró como insuficiente el argumento para la ausencia del imputado, por lo que la fiscalía solicitó que se difiriera la audiencia para la formulación de la imputación en persona de todos los imputados.

El juez señaló el 11 de mayo próximo, a las 09:00 horas, la fecha de la nueva audiencia, sin embargo, la fiscalía solicitó una audiencia ante un juez para determinar al imputado ausente como sustraído de la justicia.