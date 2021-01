Se hacía pasar por policía para delinquir 

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron a José María “N”, de 33 años, quien de manera falsa se identificó como elemento policíaco tras ser intervenido en Mexicali.



Fue al realizar un recorrido de prevención y vigilancia sobre el bulevar Gómez Morín Poniente y la carretera Santa Isabel que detectaron un pick up Ford F150 color blanco con placas de circulación de Baja California, que circulaba a exceso de velocidad y con estrobos encendidos, pasándose altos de disco y casi impactando otro vehículo.



Los agentes le dieron alcance y le solicitaron detener la marcha del automóvil, y el conductor se identificó como elemento policial, sin embargo, al verificar los datos personales se comprobó que no es elemento activo de ninguna corporación policiaca, además dentro del pick up fueron localizados 6 cartuchos Cal. 44 Magnum, con la leyenda PMC REMMAG.

La Fiscalía General del Estado informó que está relacionado en diversas carpetas de investigación en 2011 y 2014 por el delito de lesiones, en 2020 por el delito de robo de vehículo, además en el 2019 por agredir físicamente o verbalmente a autoridades en el desempeño de sus labores.Por lo anterior, José María fue detenido y puesto a disposición de la autoridad correspondiente quien determinará su situación jurídica.