Reactivan Operativo Semana Santa en pandemia

MEXICALI, B.C.- A un año de la pandemia, autoridades de los tres órdenes de gobierno reiniciaron este miércoles los operativos para seguridad de vacacionistas durante el periodo vacacional de Semana Santa en Mexicali.

El operativo “Destino Seguro” tiene como meta salvaguardar a los vacacionistas que decidan acudir a San Felipe, a pesar de las restricciones sanitarias vigentes por la pandemia durante los días de la semana mayor.

El arranque y banderazo del operativo estuvo encabezado por la alcaldesa María Guadalupe Mora Quiñonez, quien dijo que estará en el puerto durante el fin de semana supervisando de manera personal el operativo y visitando las colonias del puerto.

Aunque se fijaron medidas y aforos para restaurantes, bares y playas, la alcaldesa exhortó a los mexicalenses y vacacionistas a no viajar de no ser necesario, pues aunque el semáforo no se encuentra en rojo, la pandemia sigue vigente.

En el operativo participan elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional, Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), ministerios públicos, bomberos, Cruz Roja y grupos de rescate.