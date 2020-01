Prevén que no haya delito en caso de feto encontrado en autoservicio

MEXICALI, B.C.- Tras los exámenes toxicológicos, la Fiscalía General del Estado no encontró sustancias utilizadas para inducir el aborto en el feto encontrado en el depósito de agua del baño de un autoservicio en la colonia Hidalgo.

La Fiscalía Regional contempla no perseguir penalmente a la madre del bebé que nació muerto, tampoco por la disposición del cuerpo en el lugar donde fue encontrado el pasado martes 21 de enero, dentro del depósito de agua de un escusado de un autoservicio.

“No tenemos evidencia para determinar que es un delito doloso, no hubo sustancias que se utilizan para inducir el aborto, el producto no tiene lesiones internas o externas, además que la causa de muerte no pudo determinarse”, comentó Pedro Ariel Mendivil García.

El fiscal regional para Mexicali señaló que revisan videos de las cámaras de seguridad del autoservicio y de comercios cercanos para tratar de determinar la identidad de la mujer, quien aparentemente unos cinco días antes había solicitado al encargado usar el baño.

“Estamos haciendo un círculo de investigación en los centros de salud para ver si alguna paciente que estuviera en etapa gestacional terminal no haya ido o haya requerido atención médica luego de esto”, comentó.

“Lamentablemente podemos estar satanizando a la madre y a lo mejor es una víctima de los hechos, por eso necesitamos hacer investigaciones objetivas para descubrir la verdad de los hechos”, finalizó.

La Fiscalía General del Estado realizó una toma de muestras para poder realizar una comparativa genética en caso de que encuentren a la posible madre. El cuerpo fue encontrado junto con la bolsa de placenta y de acuerdo a la necropsia, se trataba de un producto a término de nacer.