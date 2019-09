Piden apoyo para localizar a joven de 12 años

MEXICALI, Baja California.- La Procuraduría General de Justicia del Estado, a través de la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas, solicita la colaboración de los ciudadanos, para la localización de Eduardo Alejandro Ávila Ramírez, de 12 años.

De acuerdo a la información proporcionada por la madre del jovencito, su hijo vive con su padre, pero que desde hace días no sabe nada de ellos, no están en el domicilio donde vivían ni se han comunicado con ellos, agregó que teme por la seguridad de su hijo debido a que al parecer su ex pareja podría problemas legales.

La media filiación de Eduardo Alejandro es la siguiente: complexión regular, de tez blanca, ojos color café, cabello café oscuro, nariz chata boca grande y labios delgados, como seña particular tiene un lunar en el lado derecho de la nariz y una cicatriz en la oreja izquierda.

La PGJE pide que, en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, llamen al teléfono de la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas No localizadas, (686) 9044100 ext. 4064, 4029 y 4394. También pueden comunicarse a los números: 089 de denuncia anónima o al 911.