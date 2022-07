Pesquisa de Óscar Alberto Perea González

La media filiación de Óscar Alberto es 1.75 metros de estatura, tez blanca, complexión delgada, cabello negro y corto y barba completa. Como característica en particular tiene un tatuaje de un ojo en brazo izquierdo y la leyenda “ALWAYS ON MY MIND FOREVER IN MY HEART” en el brazo derecho.