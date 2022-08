Personas quedan sin hogar tras incendio de 7 casas en la Emiliano Zapata

“No tengo donde vivir, tengo una persona que está incapacitada, no tengo medicamento y está en silla de ruedas. No tengo nada ya, yo lo perdí todo”, comentó Carlos Enrique González quien perdió su casa y todo objeto de valor tras el incendio ocurrido esta madrugada en la calle tierra libertad en la colonia Emiliano Zapata.

Aproximadamente a las dos de la madrugada, los fuertes vientos ocasionaron que los cables eléctricos hicieran corto con una palmera que se encuentra fuera del hogar de Carlos. La fuerza del aire provocó que fueran siete casas en total las alcanzadas por el incendio.

Carlos quien trabaja como velador en una escuela, tuvo que ver cómo todo se consumía sin poder rescatar absolutamente nada, ni siquiera los papeles que tenía para la cita de su familiar incapacitado que no tiene medicamentos y los necesita.

Los bomberos tardaron hasta una hora para llegar al lugar, por lo que los mismos vecinos fueron los que se apoyaron para apagar el incendio y ayudar a las personas que se encontraban todavía en sus hogares y que vivieron momentos de angustia.

Las autoridades no se han acercado hasta este momento para prestarle apoyo a los afectados, y nadie se ha comunicado con ellos para explicarles cómo podrían recibir ayuda o incluso para reconectarles la luz. Se han visto obligados a esperar bajo las altas temperaturas noticias por parte de la autoridad.

Foto: Daniel Reséndiz

“Ni siquiera han quitado el cable de la luz que está aquí en la entrada, ahí sigue tirado. Por eso estoy aquí, vigilando que nadie entre y sobre todo que aquí hay niños que podrían verse involucrados en un accidente. Nadie ha venido”, mencionó Carlos.

Durante el incendio su hermano y su sobrino se encontraban en casa pero afortunadamente lograron salir. Sin embargo, cerca de treinta gallinas que estaban en el lugar fueron calcinadas o arrojadas por los fuertes vientos.

Por último, Carlos le pide a los mexicalenses si pudieran apoyarlo con lo que gusten, ropa, pañales, materiales, medicamentos. En estos momentos en donde se ha quedado sin nada, confía en que las personas lo ayudarán a recuperar aunque sea algo que le permita seguir adelante y por eso el que guste ayudarlo puede llamar al 6863877598 y ponerse en contacto con él.

Por otra parte, Carlos no fue el único en perderlo todo esa noche. Marco Antonio Zuñiga se encontraba dormido a las tres de la mañana cuando de pronto se despertó y vio cómo las llamas consumían su hogar y se encontraban ya sobre él.

Entre lágrimas Marco relata que como pudo intentó salir de su hogar pero su condición física no se lo permitió, cuando intentó llegar al cerco sus llaves cayeron sobre unas rocas y no pudo buscarlas ya que tuvo que ir rápidamente por el tanque de gas para arrojarlo al exterior del hogar para evitar mayores complicaciones.

Su casa quedó consumida por el incendio, el techo de su hogar quedó con quemaduras graves y todos sus objetos de valor quedaron inservibles, su refrigerador, refrigeración, el vehículo que se encontraba en su patio también quedó completamente inservible por las llamas que lo alcanzaron.

“No han venido a ver la luz, puse un tapón ya que no han venido los del agua. Se le habló, pero no han venido. La gente como va a estar así sin luz y sin nada. No nos podemos mover de aquí ya que te descuidas y se meten a robar”, comentó Marco sobre el poco apoyo que les han brindado las autoridades correspondientes.

Foto: Daniel Reséndiz

Marco Antonio Zuñiga lo perdió todo, por eso pide ayuda para que arreglen su techo o algunos de sus aparatos ya que todo quedó inservible y su casa se encuentra inhabitable. Para él, haber rescatado lo poco que le quedó es lo más importante en este momento.

"Mucha gente llega con morbo a preguntar qué pasó, eso es malo. Hay gente que de verdad ocupa y por eso debemos ayudar, mi hermano y yo lo hacemos. Pero yo jamás creí que me iba a tocar a mi, todo pasa de la noche a la mañana”, comentó Marco.

Hasta este momento los afectados siguen a la espera de que las autoridades se acerquen a reconectar los servicios o los ayuden a saber qué sigue para ellos.