Muere hombre acuchillado en Cruz Roja

MEXICALI, Baja California.- Por heridas producidas por arma punzocortante en el cuerpo, un hombre sin identificar fue declarado sin vida la noche del jueves en clínica de Cruz Roja zona Oriente, en el ex-Ejido Coahuila, informaron autoridades policíacas.

Alrededor de las 22:35 horas se reportó el ingreso de un hombre que presentaba heridas por arma blanca en el cuerpo, movilizando autoridades policíacas y ministeriales al lugar.

Fue al llegar que se informó que la persona ya no tenía con signos vitales, indicando que presentaba heridas en pómulo, antebrazo, ambos en el lado izquierdo, así como en el abdomen.

Del fallecido no se dio mayor información, ya que no tenían nada con que ser identificado y no había personas que lo conocieran en el lugar, por lo que se envió al Semefo para necropsia.