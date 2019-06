“Mi hija está asustada, no quiere hablar”: Mamá de Wendy

MEXICALI, Baja California.- Ana Gabriela Cota, madre de Wendy, joven de 13 años quien fue víctima de agresiones en semanas pasadas en una casa abandonada de Lomas Altas, aún continúa asustada ante la situación que vivió.

A pesar de que ya la autoridad ha colocado restricción para resguardarlos en su hogar, es tiempo que la menor no ha logrado dar mayores por menos sobre lo que le ocurrió.

Ella esta muy asustada y ahora no quiere hablar, en las noches se me levanta gritando que ya no le peguen, tiene un daño psicológicamente”, manifestó.